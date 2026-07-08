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Dos hombres murieron y otro más resultó lesionado tras un ataque armado registrado la noche de este martes al interior de una barbería ubicada en el cruce de las calles Tenochtitlan y Peñón, en la colonia Morelos, barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales eran hombres de entre 25 y 30 años de edad, mientras que el lesionado, de entre 20 y 30 años, fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos e iniciar la carpeta de investigación.
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Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades trabajan para establecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.
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