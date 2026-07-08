La hermana del director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Sin embargo, el próximo jueves se definirá si Gilda Susana Lozoya Austin llevará su proceso penal en libertad o en prisión preventiva justificada.

En audiencia de más 14 de horas, la jueza Nora Ileana García Peralta resolvió que existen datos de prueba suficientes para determinar que la mujer participó en la triangulación de recursos derivados de los sobornos por 3. 5 millones de dólares que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, dio a su hermano por la compra de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.

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cdm