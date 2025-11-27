Los delincuentes también tienen su aparato de “inteligencia” y tal vez así es como se enteraron de lo que estaban haciendo los agentes federales desaparecidos el martes pasado en Zapopan, señaló el coordinador del gabinete de Seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón.

“La delincuencia también hace inteligencia, también identifica los movimientos de las unidades tanto municipales como estatales y federales inclusive; tenemos halcones por todos lados que están cuidando la salida de las unidades de la Defensa, la Guardia, de las propias policías e informando, por eso se llama delincuencia organizada”, señaló.

El funcionario estatal indicó que no tiene conocimiento sobre la investigación que realizaban los elementos desaparecidos ya que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República.

Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, indicó que se apoyó a las autoridades federales en la investigación con peritajes realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y con al revisión de las cámaras el C5.

“Se están haciendo revisiones y se está dando la información para tratar de identificar a los posibles vehículos que pudieron haber participado”, dijo.

El vehículo en que viajaban los agentes fue localizado la noche del martes 25 de noviembre, encendido, con una puerta abierta junto a un parque en la zona de Virreyes, en Zapopan; además se encontraron indicios de detonaciones de arma de fuego y manchas de sangre en el vehículo, por lo que se presume que fueron privados de la libertad por algún grupo delictivo.

En tanto, como parte de la búsqueda de los agentes, la tarde de este miércoles elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana realizaron un cateo en dos departamentos del complejo Cima Par, en Zapopan; hasta el momento no se ha informado del resultado de la intervención o si hay personas detenidas.

