Más Información

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Cuartos de Final Vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Cuartos de Final Vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

, presidenta municipal de Uruapan, escribió en redes sociales que pese a los ataques que tanto ella como su familia han recibido, seguirá defendiendo el nombre de su difunto esposo, Carlos Manzo.

"Tu legado continuará, pese a quien le pese", fueron las palabras referente a los cometarios que se han hecho en su contra, como el caso del senador , quien la llamó "ambiciosa" por supuestamente ir tras la gobernatura del estado de Michoacán.

“Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, dijo Noroña en tribuna del Senado.

Lee también

Asimismo, Quiroz escribió: "Quiero que sepan que aunque él ya no pueda defenderse aquí estaré yo para hacerlo, y no permitiré quieran manchar su nombre".

También pidió a las personas "preocupadas" del movimiento que se ocupen de sus labores y dejen trabajar a favor de la gente.

"Como decía Carlos 'si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien'. Así que sigan desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]