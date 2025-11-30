Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, escribió en redes sociales que pese a los ataques que tanto ella como su familia han recibido, seguirá defendiendo el nombre de su difunto esposo, Carlos Manzo.

"Tu legado continuará, pese a quien le pese", fueron las palabras referente a los cometarios que se han hecho en su contra, como el caso del senador Fernández Noroña, quien la llamó "ambiciosa" por supuestamente ir tras la gobernatura del estado de Michoacán.

“Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, dijo Noroña en tribuna del Senado.

Asimismo, Quiroz escribió: "Quiero que sepan que aunque él ya no pueda defenderse aquí estaré yo para hacerlo, y no permitiré quieran manchar su nombre".

También pidió a las personas "preocupadas" del movimiento que se ocupen de sus labores y dejen trabajar a favor de la gente.

"Como decía Carlos 'si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien'. Así que sigan desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos", concluyó.

