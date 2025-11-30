Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos posibles responsables por el asesinato de un hombre y otro que resultó lesionado por disparos de arma de fuego en la alcaldía Álvaro Obregón.

En un comunicado, la dependencia señaló que la detención se realizó en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, tras su localización a través de un cerco virtual.

Refirió que el asesinato se dio en las calles Mexicanos y Vía La Venta, colonia Lomas de Becerra. El lugar fue acordonado por los oficiales y, de acuerdo con las primeras investigaciones, se supo que los probables implicados viajaban en un automóvil compacto color gris.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Por lo anterior, en una rápida coordinación con el personal del C2 Poniente, mediante un cerco virtual se dio seguimiento a la ruta de escape.

Destacó que fue en el perímetro de la colonia CTM El Risco, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los uniformados en campo observaron el paso de la unidad, motivo por el cual implementaron patrullajes de reconocimiento hasta que, en las calles Guillermo Prieto y su esquina con César Sánchez Hormiguero, donde lo observaron estacionado.

Por ello, mantuvieron una vigilancia a distancia y discreta hasta que luego de unos minutos interceptaron a dos personas que trataron de abordarlo y, en apego a los protocolos de actuación policial, les efectuaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron 16 envoltorios de una hierba verde parecida a la marihuana, 55 bolsitas con un polvo blanco con las características de la cocaína, tres dispositivos móviles y dos mochilas.

Indicó que, por tal motivo, los hombres de 36 y 37 años fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y puestos a disposición, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

