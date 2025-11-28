Más Información
La alcaldía Álvaro Obregón informó que el microsatélite MXÁO-1 ya se encuentra en órbita, luego de haber sido lanzado a las 12:50 horas de este viernes desde la Base Aérea de Vandenberg, en California, como parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, en la que participaron 58 satélites de 16 países. Se trata del primer satélite desarrollado por un gobierno local en México y América Latina.
De acuerdo con la demarcación, el proyecto fue posible gracias a un modelo de colaboración entre gobierno, academia e industria, impulsado mediante el “Clúster Universitario de Alto Nivel”, instalado por la alcaldía para fortalecer el desarrollo tecnológico.
Una vez colocado en su órbita, el MXÁO-1 comenzó a generar imágenes multiespectrales de alta resolución, las cuales son analizadas en el Centro de Monitoreo y Análisis MXÁO-1, ubicado en Santa Fe.
La información obtenida permitirá monitorear el medio ambiente, anticipar riesgos naturales, optimizar la movilidad urbana, mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad pública y respaldar proyectos de desarrollo social en Álvaro Obregón, destacó la alcaldía.
