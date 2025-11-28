La alcaldía Álvaro Obregón informó que el microsatélite MXÁO-1 ya se encuentra en órbita, luego de haber sido lanzado a las 12:50 horas de este viernes desde la Base Aérea de Vandenberg, en California, como parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, en la que participaron 58 satélites de 16 países. Se trata del primer satélite desarrollado por un gobierno local en México y América Latina.

De acuerdo con la demarcación, el proyecto fue posible gracias a un modelo de colaboración entre gobierno, academia e industria, impulsado mediante el “Clúster Universitario de Alto Nivel”, instalado por la alcaldía para fortalecer el desarrollo tecnológico.

La información obtenida por el microsatélite permitirá monitorear el medio ambiente, anticipar riesgos naturales, optimizar la movilidad urbana, mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad pública y respaldar proyectos de desarrollo social en Álvaro Obregón. (Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL)

Una vez colocado en su órbita, el MXÁO-1 comenzó a generar imágenes multiespectrales de alta resolución, las cuales son analizadas en el Centro de Monitoreo y Análisis MXÁO-1, ubicado en Santa Fe.

La información obtenida permitirá monitorear el medio ambiente, anticipar riesgos naturales, optimizar la movilidad urbana, mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad pública y respaldar proyectos de desarrollo social en Álvaro Obregón, destacó la alcaldía.

