Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Antonio “N”, alias "El Goofy", por el delito de homicidio en agravio del abogado David Cohen Sacal.

El togado con sede en los juzgados de Doctor Lavista fijó un plazo de dos meses para las investigaciones complementarias y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Jorge Antonio continuará privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

"El Goofy" fue aprehendido el jueves 28 de noviembre por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Del Gas, en Azcapotzalco.

Lee también Cae "El Goofy", acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

A decir de la Fiscalía General de Justicia capitalina, el procesado sería el autor intelectual del asesinato del jurista Cohen Sacal, registrado el 13 de octubre en las instalaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Por este caso también están vinculados a proceso por el delito de homicidio Héctor y Donovan, presuntos autores materiales del crimen.

Lee también Lo que se sabe hasta el momento del papel de "El Goofy" en el asesinato del abogado David Cohen

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot