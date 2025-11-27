Más Información

Agentes de la Policía de Investigación de la capturaron a Antonio “N”, alias ”, el supuesto reclutador de los dos presuntos autores materiales del asesinato del abogado Sacal, ocurrido el 13 de octubre en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Presunto reclutador

Antonio es señalado como quien habría dado instrucciones y las armas a Héctor y a Donovan, los dos jóvenes detenidos y vinculados a proceso por el homicidio del jurista.

El 23 de octubre, publicó que autoridades de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México ya tenían identificada a una persona con el alias de “El Goofy” como quien, según las investigaciones, orquestó y contrató a los dos jóvenes para matar a Cohen.

Además de que las autoridades ya contaban con imágenes del hoy detenido en las instalaciones de Ciudad Judicial y cuando contactó a Héctor y Donovan.

El lunes 13 de octubre, “El Goofy” llegó a bordo de una camioneta a un inmueble marcado con el 138 en la calle Doctor Erazo, colonia Doctores.

Allí se reunieron Héctor, Donovan y Antonio, este último dio instrucciones y mostró imágenes del abogado Cohen, según las declaraciones de los imputados por el crimen.

Más tarde, Héctor y Donovan se dirigieron a Ciudad Judicial, en avenida Niños Héroes, donde el abogado David Cohen fue asesinado a tiros.

De acuerdo a los videos de seguridad, el tirador aparentemente habría sido Donovan, mientras que Héctor fue detenido en ese lugar y días más tardes fue vinculado a proceso por homicidio.

Donovan escapó y dos días después del crimen, el 15 de octubre fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de Iztapalapa.

También fue vinculado a proceso por homicidio y su defensa anunció que existe la posibilidad de que se opte por un proceso abreviado, donde aceptaría su culpabilidad, para reducir su sentencia.

