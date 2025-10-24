Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Donovan "N" fue vinculado a proceso por homicidio del abogado David Cohen Sacal, asesinado el 13 de agosto en instalaciones de Ciudad Judicial.

A la salida de la audiencia realizada la mañana de este viernes, en los juzgados de la colonia Doctores, el abogado del detenido, Enrique Mayen dijo que la estrategia legal que se estarían usando es la del juicio abreviado.

"Platicamos con Donovan, con la familia y la estrategia que más nos parece factible, coherente, es el procedimiento abreviado", afirmó.

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio

En caso de que Donovan acepte la responsabilidad por el delito de homicidio calificado, recibiría la sentencia mínima, que es de 20 años, de acuerdo a lo estipulado en la ley, indicó Mayen.

La defensa también descartó buscar otro beneficio como el criterio de oportunidad, ya que el joven de 20 años no cuenta con información para negociar, aseguró.

"No sabe nada, o sea, no tiene información que negociar, entonces en ese sentido pues es inútil para la Fiscalía tener un testigo protegido que no te va aportar", afirmó.

Donovan también enfrentará un proceso por los delitos de cohecho y contra la salud, tras haber sido detenido el pasado 15 de octubre, en posesión de un arma de fuego y droga.

El juez de control fijó un periodo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo que Donovan seguirá en prisión.

