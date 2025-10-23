Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) asignados a la investigación del asesinato del abogado David Cohen, hace una semana en Ciudad Judicial, han implementado un operativo especial para detener a una persona a quien identifican como “El Guffi”, quien según las investigaciones orquestó y contrató -bajo consigna- a Héctor “N” y Donovan “N”, detenidos por el homicidio del litigante.

De acuerdo con fuentes judiciales, las autoridades ya tienen imágenes y fotografías de “El Guffi” tanto en la escena del crimen como cuando contacto y contrato a los acusados por el asesinato del abogado.

Indicaron que han revisado redes sociales, y han realizado, al menos dos cateos, en distintas propiedades, pero no lo han localizado.

El papel de “El Guffi”, según el avance de las investigaciones, surgió de las declaraciones de los detenidos.

Héctor “N”, el primer detenido y ya vinculado a proceso por homicidio calificado, declaró que “El Guffi”, lo engañó porque no le pagó y además le proporcionó un arma que no servía, ya que parte del plan era que, a él, lo agarran en el lugar y así tranquilizar las indagatorias.

Según los videos analizados por las autoridades, horas antes del crimen, el “Guffi” llegó en una camioneta a la calle Doctor Erazo 138, de la misma colonia Doctores donde ocurrieron los hechos.

En ese lugar, en un cuarto de azotea, se dieron cita el “Guffi”, Donovan “N” y Héctor “N”, donde el ahora prófugo les dio instrucciones y detalles a los detenidos.

Ahí mismo el “Guffi” les habría mostrado la fotografía de la víctima sin detallar el motivo del por qué tenía que morir ni quién ordenaba su asesinato. Tampoco les dijo que el abogado era importante por lo que el crimen sería de los llamados de “alto impacto”, según las declaraciones de los imputados por este crimen.

Aparentemente les entregó armas de fuego y una motocicleta en la que se trasladaron a Ciudad Judicial, donde esperaron a que saliera el abogado Cohen del edifico de Salas Penales, de acuerdo con las investigaciones.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que el tirador habría sido Donovan “N”; el litigante recibió tres disparos en la cabeza y dos en las piernas, de acuerdo con los dictámenes periciales.

Héctor “N” fue detenido y lesionado por un agente de la Policía de Investigación en el lugar de los hechos, pero su cómplice huyó en una bicicleta que le arrebató a un ciudadano.

Donovan “N” habría regresado a Doctor Erazo 138, donde dejó la bicicleta, hizo un cambio de ropa y posteriormente abordó un auto gris en el que se dirigió hacia Iztapalapa, donde días después fue detenido por agentes de Inteligencia de la SSC.

dmrr/cr