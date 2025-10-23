Un automovilista de 29 años fue víctima de un intento de asalto la tarde de este jueves en calles de la colonia Lomas de Chapultepec III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor circulaba sobre Avenida Cordillera de los Andes, a la altura de la calle Sierra Mojada, cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Los agresores se aproximaron al vehículo y lo amenazaron con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias.

Según la víctima, uno de los asaltantes realizó una detonación con la pistola para intimidarlo, aunque la bala no lo alcanzó ni causó heridas. Tras el fallido intento de robo, los delincuentes huyeron del lugar con dirección desconocida.

Al recibir el llamado de emergencia, elementos de la SSC acudieron al punto para auxiliar al automovilista, quien se encontraba en estado de crisis nerviosa. Posteriormente, fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La SSC indicó que ya se realiza un seguimiento de los probables responsables mediante las cámaras de videovigilancia del C2 y C5 ubicadas en la zona, con el fin de localizar la ruta de escape de los agresores.

Hasta el momento no se reportan detenidos.

