En el marco del Gran Premio de México que se realizará del 24 al 26 de octubre en la capital, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informa los servicios especiales que ofrecerá el transporte para apoyar a las personas que acudan a este evento deportivo.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) a través del Sistema de Trolebuses tendrá dos puntos para el traslado de las personas: Estadio Azteca y Plaza Carso.

Por su parte, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicios de viaje en Expo Santa Fe y desde el Hipódromo de las Américas.

Asimismo, el Organismo Regulador de Transporte (ORT) ayudará a la movilidad de las personas con un servicio especial de corredor que partirá en el Auditorio Nacional.

Los cinco servicios especiales mencionadas tendrán un precio de $300 pesos en viaje redondo, o $150 pesos por viaje sencillo, con horario de operación de 07:00 a 12:00 y de 15:30 a 19:00 horas.

Sumado a tales servicios, para facilitar el traslado a los distintos puntos de acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez, la Red MI habilitará un servicio gratuito que rodeará todo el polígono con unidades de Trolebús, Metrobús y RTP , el cual partirá de la calle Atletas, esquina con Educadores Físicos.

Es importante mencionar que para pagar ambas modalidades de viaje en los servicios especiales, solo se podrá hacer mediante el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada, por ello, en los puntos de salida personal de la Red se encontrará vendiendo tarjetas con saldo precargado para su adquisición y uso.

Finalmente, se les recuerda a las personas asistentes que también será posible llegar al recinto en los servicios ordinarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9, en un horario de 06:00 a 00:00 horas, los tres días del evento y, en Metrobús en sus estaciones Iztacalco y UPIICSA de la Línea 2; así como en el Servicio de Trolebús en las estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y avenida Río Churubusco de la Línea 2.

