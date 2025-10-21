Héctor y Donovan, los dos detenidos por el asesinato del abogado David Cohen Sacal, están imputados por homicidio calificado, pero sólo el segundo está acusado de cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

El primero en ser capturado fue Héctor, de 18 años de edad, quien fue aprehendido instantes después del ataque en las instalaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El detenido está acusado de homicidio calificado, delito por el que ya fue vinculado a proceso el pasado 17 de octubre y por el cual permanece en el Reclusorio Oriente.

Mientras que Donovan fue detenido el 15 de octubre en calles de la alcaldía Iztapalapa.

David Cohen Sacal, fue asesinado a balazos en afuera de la Ciudad Judicial (13/10/2025). Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana local informó que fue aprehendido en posesión de droga y un arma de fuego, por lo que fue llevado al Reclusorio Sur.

Los delitos por los que se le imputó en un principio fueron cohecho, portación de arma de fuego y contra la salud.

Durante la audiencia inicial por estos delitos, la defensa del joven de 20 años pidió la ampliación del término constitucional, por lo que se retomaría el miércoles 22 de octubre.

Sin embargo, la mañana de este martes, policías de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en el Reclusorio Sur en contra de Donovan, en esta ocasión se le acusa de homicidio calificado.

Horas más tarde fue trasladado a la sede de los Juzgados de Juicio Oral, en la colonia Doctores, donde su defensa pidió nuevamente la ampliación del término constitucional para conocer todos lo videos y pruebas asentados en la carpeta de investigación.

La audiencia del segundo imputado por el asesinato de David Cohen se retomará el viernes 24 de octubre.

El abogado del joven detenido en Iztapalapa, Enrique Mayen, afirmó que los tres primeros delitos por los que se le acusa son infundados.

