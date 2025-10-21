Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

Ecatepec, Méx.-Luego de más de siete horas, fue controlado el incendio que se registró en una bodega de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec; durante las labores resultaron intoxicados 12 bomberos.

El ayuntamiento de Ecatepec confirmó que el negocio operaba sin autorización y esta es la segunda ocasión que se presenta un siniestro en ese mismo lugar.

Para evitar mayores riesgos a las familias que viven en las inmediaciones fueron evacuados más de 500 habitantes.

Para sofocar el siniestro tuvieron que participar bomberos de Ecatepec, Tlalnepantla, Acolman, Ciudad de México y de Nezahualcóyotl, además de personal de Protección Civil del Estado de México.

Según Protección Civil Municipal, la conflagración inició a las 11:37 horas en el inmueble localizado en la avenida San Andrés y José María Morelos, en esa comunidad ecatepense.

Elementos de Bomberos y Protección Civil local, así como de Rescate Urbano, incluidos paramédicos, acudieron al sitio para brindar apoyo a la población.

El siniestro provocó temor entre los vecinos porque las llamas se expandieron pronto y se formó una columna de humo negro de varios metros de altura, la cual se podía apreciar desde varios puntos de esa área de la metrópoli.

La bodega donde se presentó el siniestro es de cuatro niveles, además de otro anexo en la parte superior, lo que complicó las labores para los vulcanos.

En ese lugar el fuego consumió salas, colchones y hule espuma, por lo que se propagó muy rápido en toda la construcción.

También, intervinieron policías municipales, con apoyo de integrantes de Seguridad Pública del Estado de México, así como de la Secretaría de Marina.

Después de apagar el fuego, los vulcanos realizan la remoción de escombros. Se prevé que en breve las familias regresen a sus hogares, una vez que el riesgo pasó.

