Antes del mediodía de este martes se registró un fuerte incendio en una bodega de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, sin que se reporten personas lesionadas; debido a la conflagración las autoridades tuvieron que evacuar a 500 personas que viven en las inmediaciones para evitar algún riesgo para ellos.

Bomberos de la Ciudad de México y Estado de México sofocan un fuerte incendio que se registró en una bodega de colchones en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, el martes 21 de octubre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

Lee también Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Bomberos de la Ciudad de México y Estado de México sofocan un fuerte incendio que se registró en una bodega de colchones en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, el martes 21 de octubre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

El siniestro provocó temor entre los vecinos porque las llamas se expandieron pronto y se formó una columna de humo negro de varios metros de altura, la cual se podía apreciar desde varios puntos de esa área de la metrópoli.

Bomberos de la Ciudad de México y Estado de México sofocan un fuerte incendio que se registró en una bodega de colchones en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, el martes 21 de octubre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

Lee también Ingresan al Penal de Chiconautla a nueve de "Los 300" por extorsión en Ecatepec

Bomberos de la Ciudad de México y Estado de México sofocan un fuerte incendio que se registró en una bodega de colchones en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, el martes 21 de octubre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

Con información de Emilio Fernández

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot