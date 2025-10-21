Más Información
Antes del mediodía de este martes se registró un fuerte incendio en una bodega de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, sin que se reporten personas lesionadas; debido a la conflagración las autoridades tuvieron que evacuar a 500 personas que viven en las inmediaciones para evitar algún riesgo para ellos.
El siniestro provocó temor entre los vecinos porque las llamas se expandieron pronto y se formó una columna de humo negro de varios metros de altura, la cual se podía apreciar desde varios puntos de esa área de la metrópoli.
Con información de Emilio Fernández
