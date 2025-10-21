Ecatepec, Méx.- En un dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de Justicia del Estado de de México (FGJEM) y de la Policía Municipal, fueron trasladados al penal de Chiconautla nueve sujetos, probables integrantes del grupo delictivo “Los 300”, luego de que fueron arrestados por su presunta intervención en el delito de extorsión por un incidente de tránsito con el conductor de una empresa refresquera, a quien exigieron 3 mil pesos.

El chofer del tráiler de doble remolque de la empresa refresquera circulaba por Calzada la Viga y Avenida Central cuando fue impactado por un vehículo tipo Aveo, que se le estampó en el costado izquierdo, cuyo conductor le exigía 3 mil pesos para poderse retirar, pero como se negó a cubrir esa cantidad, el chofer Cristopher “N” llamó a varios hombres, quienes llegaron a bordo de motocicletas y autos para rodear e intimidar al empleado.

El operador del tráiler pidió la intervención de la Policía Municipal y arribaron elementos del Agrupamiento de Patrullas con apoyo de la Marina, quienes detuvieron a Luis Enrique “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Diego Alan “N”, Luis Fernando “N”, José Piedad “N”, Erick Yovani “N”, Brandon Alfredo “N” y Cristopher Alejandro “N”, y los presentaron ante el Ministerio Público donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Lee también Estas son las mujeres líderes de células del Cártel de Tláhuac detenidas este año

Otro de los detenidos fue Miguel Ángel “N”, quien también contaba con carpeta de investigación por robo con violencia en el 2020 en Ecatepec.

Los sujetos identificados como presuntos integrantes del grupo criminal “Los 300” fueron trasladados al penal de Chiconautla en un fuerte dispositivo, donde serían presentados ante un juez de control como probables responsables el delito de extorsión.

Según las autoridades de los tres niveles de gobierno, “Los 300" realizan operaciones ilegales de alto impacto, principalmente en Ecatepec y municipios aledaños.

Lee también La próxima Línea 5 del Mexibús conectará con el Cetram El Rosario y el Tren Suburbano

Esa organización, que surgió hace unos 15 años como un grupo de choque con fachada de sindicato de transportistas, ha sido señalada por la FGJEM por generar violencia e impunidad en la región.

Cae célula de “Los 300” en Ecatepec por extorsionar a chofer de refresquera. Foto: Especial

Cobran cuotas ilegales a transportistas, comerciantes, empresarios y residentes bajo amenazas de violencia. Incluye modalidades como "montachoques" (provocar accidentes viales para exigir dinero) y demandas de hasta 300 mil pesos mensuales para evitar daños a personas o propiedades.

Además, son señalados de cometer invasiones violentas de viviendas y terrenos, con amenazas de desalojos o represalias. Se les atribuye el control de colonias enteras, como Héroes Primera Sección en Ecatepec, donde despojaron al menos 60 inmuebles para rentarlos ilegalmente.

Lee también Agencia de Investigación del Delito de Maltrato animal ha rescatado 222 animales en 3 meses; abre 148 investigaciones

Participación en al menos nueve asesinatos, incluidos dos menores de edad en Tequixquiac, posiblemente por temas relacionados con la venta de droga o control territorial. También se les investiga por evasión de detenidos relacionados con estos crímenes.

Así como la distribución de sustancias ilegales, con vínculos a grupos como la Unión Tepito para adquisición de fentanilo y metanfetaminas.

También, se les relaciona con robos violentos de vehículos, autopartes y propiedades, daños en bienes ajenos. Operan con bloqueos viales y enfrentamientos para intimidar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL