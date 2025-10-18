Ecatepec, Mex.- Por su presunta participación en el delito de extorsión 9 personas fueron detenidas en la colonia Olímpica Jajalpa; los relacionan como miembros de la agrupación criminal de Los 300.

De acuerdo al gobierno municipal de Ecatepec, los sujetos exigieron 3 mil pesos al conductor de un camión refresquero, al cual chocaron como parte de un presunto montachoques.

A todos los presentaron ante el Ministerio Público de la FGJEM junto con los indicios. Foto: Especial.

Policías municipales y elementos de la Fuerza de Tarea Marina atendieron el llamado de la víctima, quien circulaba en un camión repartidor de la empresa Embotelladora Mexicana S. A. de C. V sobre la Avenida Central, esquina con Calzada de la Viga.

El testimonio del chofer del vehículo refresquero señala que la unidad en la que viajaba fue embestida por un auto tipo Aveo, del cual descendió un hombre para exigirle el algo de 3 mil pesos a cambio de dejarlo ir.

Al negarse a pagar la cantidad mencionada, el sujeto llamó a otros hombres que llegaron en diversos vehículos y al sentirse intimidado pidió apoyo al Centro de Mando de la policía municipal.

Por estos hechos fueron detenidos Luis Enrique “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Diego Alan “N”, Miguel Ángel “N”, Luis Fernando “N”, José Piedad “N”, Erick Yovani “N”, Brandon Alfredo “N” y Cristopher Alejandro “N”.

A todos los presentaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México junto con los indicios, entre ellos, documentos que al parecer son notas de préstamos, así como tres mil pesos en efectivo y cuatro motocicletas.

