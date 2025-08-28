Ecatepec, Méx.-La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso contra Diego “N”, señalado como integrante de la organización “Sindicato Los 300” y/o “Unión 300”, por su presunta participación en la privación de la libertad de elementos de la Policía Municipal de Ecatepec.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, donde policías municipales custodiaban un inmueble asegurado por una investigación de despojo.

Al detectar que los sellos del predio habían sido violentados, detuvieron a Diego “N”, pero un grupo de personas, presuntamente de la misma organización, impidió su captura y retuvo a los oficiales.

En el operativo de apoyo intervinieron elementos de la Secretaría de Marina y más policías municipales, quienes fueron agredidos.

Durante el enfrentamiento se realizaron detonaciones de arma de fuego; un hombre resultó herido y, pese a ser trasladado a un hospital, falleció por la gravedad de las lesiones.

Diego “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde enfrenta medida cautelar de prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

