Tlalnepantla, Méx.- de la Policía Municipal de Tlalnepantla (K9) localizaron dos extremidades superiores y una inferior de un cuerpo humano.

El hallazgo fue el resultado del Plan de Búsqueda en campo por patrones que se realizó en la Sierra Guadalupe para dar con el paradero de personas desaparecidas.

En el recorrido realizado en la comunidad Ex Ejido de Santa Cecilia, en los límites con el municipio de Ecatepec, fue donde se dio el hallazgo por parte del canino conocido como “Maya”.

El can realizó el marcaje en dos bultos de color negro, por lo que los uniformados procedieron al acordonamiento de la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Ministerio Público para levantar los restos hallados.

En este Plan de Búsqueda también participaron los elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

