Tráiler cargado con impresoras vuelca en Tlalnepantla; cierre en Gustavo Baz provoca caos vial

Tlalnepantla, Méx.- Un tráiler que transportaba impresoras volcó sobre la avenida Gustavo Baz, a la altura de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla. Cientos de automovilistas permanecen varados.

El accidente se registró alrededor de las 5:30 de la mañana de este miércoles a la altura de la avenida López Portillo, con dirección al municipio de Tultitlán.

De acuerdo con testigos de la zona, el conductor pierde el control de la unidad y cae a los carriles centrales de avenida Gustavo Baz, con dirección a Lago de Guadalupe.

Al lugar llegó personal de la policía municipal, así como Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla quienes cerraron la circulación en dirección a La Quebrada, para realizar labores de traspaleo de las impresoras y una vez que concluyan dichos trabajos se procederá a limpiar el asfalto para evitar más accidentes.

El chófer de la unidad resultó lesionado y fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Debido al accidente se registra una larga fila de cientos automovilistas varados.

