La Agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal ha rescatado a 222 animales, principalmente perros y gatos, y ha iniciado 148 investigaciones en poco más de tres meses de operaciones; entre los casos se incluyen denuncias que involucran especies exóticas como tigres, leones y pavorreales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó en un comunicado que ha fortalecido la atención y persecución de los casos de violencia contra animales, en consonancia con lo establecido en la Constitución.

De acuerdo con la FGJCDMX, la dependencia firmó un convenio con la alcaldía Tlalpan para garantizar la atención inmediata de animales vulnerables y, el 17 de julio, instaló el Consejo para la Protección y Cuidado Animal en la alcaldía Gustavo A. Madero, en colaboración con el Centro de Control Canin.

La titular de la agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal, Mercedes Gutiérrez Salinas, aseguró que existe la intención de ampliar convenios con otras alcaldías y de explorar alianzas con instituciones públicas y privadas.

“Nuestro trabajo consiste en realizar las investigaciones lo más pronto posible, para que la ciudadanía vea resultados concretos: investigar, imputar y sancionar a las personas que cometen actos de maltrato y crueldad”, afirmó Gutiérrez.

La dependencia detalló que entre los casos atendidos figura el de “Moni”, una perrita ciega que fue golpeada hasta la muerte en mayo de 2024 en la alcaldía Coyoacán; la presunta agresora, Flor “N”, de 77 años, fue detenida gracias a videos de vigilancia, testimonios vecinales y una necropsia que confirmó las lesiones; el 13 de agosto fue vinculada a proceso por el delito de maltrato animal.

Asimismo, informó que otro caso atendido fue el de Marcelino “N”, quien golpeó con un palo a un perro en julio de 2025; el agresor fue detenido, imputado y vinculado a proceso de manera inmediata; el juez impuso como medidas reparatorias el pago de una compensación económica, atención psicológica obligatoria y la prohibición de acercarse a cualquier animal.

La Agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal, cuenta con canales de denuncia presenciales en todas las agencias del Ministerio Público o directamente en la Fidampu, ubicada en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, disponible las 24 horas, los 365 días del año, así como en línea a través del portal Denuncia Digital.

