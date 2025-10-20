La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó reconocimientos a atletas olímpicos, y aseguró que cada uno de los deportistas inspiran a todo el país y son referentes en disciplinas como boxeo, taekwondo, box y atletismo, entre otras.

Desde el Ex Convento de San Hipólito y ante decenas de atletas olímpicos, la mandataria capitalina aseguró que el deporte es una herramienta para transformar la Ciudad, pues tiene la capacidad de cambiar vidas. Por ello, adelantó que propondrá una serie de reformas legislativas para promover y fortalecer la actividad deportiva.

Recordó que en toda la capital su administración trabaja en la construcción de infraestructura deportiva —albercas, pistas de atletismo y de hielo, gimnasios, canchas de squash y rings de box, entre otros— con el objetivo de que las y los habitantes cuenten con instalaciones de calidad para realizar actividad física.

Clara Brugada junto a referentes olímpicos en disciplinas (20/10/2025). Foto: Especial

Destacó también la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de México 1968.

Al respecto, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), Javier Peralta, calificó a las y los atletas presentes como grandes íconos del olimpismo, quienes representaron al país en diferentes ediciones de la justa, entre ellas el “glorioso México 1968”, demostrando que la grandeza se construye con disciplina, sacrificio y amor a la nación.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad impulsa la figura de Embajadores de la Paz a través del Deporte, que reconoce a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores destacadas por su perseverancia, constancia y los valores que otorga la práctica deportiva.

Clara Brugada se compromete a promover el deporte (20/10/2025). Foto: Especial

El ganador de la medalla de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Premio Nacional del Deporte, Daniel Aceves Villagrán, agradeció a Clara Brugada por reconocer a las y los atletas como embajadores de paz dentro de los programas que encabeza el gobierno capitalino.

La Jefa de Gobierno recibió de manos de la atleta olímpica Laura Vaca la medalla Premio Olímpicas, Olímpicos y Medallistas de México. Asimismo, la maratonista de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Madaí Pérez Carrillo, le entregó una corona de olivos como reconocimiento a su impulso a la paz, la unidad y la convivencia por medio del deporte.

