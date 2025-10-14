Más Información

Comparte Gonzalo Celorio su memoria musical y literaria

Discusión mancha el inicio del Congreso de la Lengua Española

Dolor, flamenco y un pacto con el diablo en el Festival Internacional Cervantino

Buscan regreso del Penacho de Moctezuma  por vía judicial

Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Una semana después de que se anunciara que Tyrese Gibson, actor que interpretó a Roman Pearce en la saga , era buscado por la policía de Atlanta acusado de maltrato animal, el intérprete decidió entregarse voluntariamente a las autoridades.

Gibson, quien se encontraba de vacaciones en Dubái, acudió el domingo 6 de octubre a una estación de policía en Atlanta, donde fue detenido brevemente y liberado horas más tarde bajo fianza. De acuerdo con reportes, el actor cooperó plenamente con las autoridades y se comprometió a presentarse ante el juez cuando sea requerido.

El Departamento de Policía de Atlanta informó que Gibson enfrenta cargos por crueldad animal y violación de ordenanzas locales. El caso continúa bajo investigación.

¿Por qué fue acusado Tyrese Gibson?

El actor fue noticia tras la muerte del perro de su vecino, luego de que los Servicios de Animales del Condado de Fulton vincularan a uno de sus cuatro perros Cane Corso con el ataque, según reportó WSBTV News.

Las autoridades sospechaban que Gibson permitía que sus perros deambularan libremente, y uno de ellos habría atacado al perro del vecino, Harrison Parker. “Es negligencia de su parte como dueño y responsable de los animales, al dejarlos sueltos. Ahora han matado a un animal inocente”, declaró Parker a medios locales.

Una semana antes del ataque, se habían registrado cinco reportes adicionales sobre los perros de Gibson corriendo sin supervisión por la zona.

El 22 de septiembre, el actor informó que entregaría sus perros a los Servicios de Animales, aunque pidió unos días más para hacerlo. Al no cumplir con lo prometido, las autoridades emitieron una orden de registro y una orden de arresto por crueldad animal. Cuando la policía acudió a su domicilio, Gibson no se encontraba en casa y los perros ya habían sido retirados del lugar.

Hasta el momento, ni el actor ni su equipo legal han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso.

