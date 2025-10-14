Más Información

Comparte Gonzalo Celorio su memoria musical y literaria

Discusión mancha el inicio del Congreso de la Lengua Española

Dolor, flamenco y un pacto con el diablo en el Festival Internacional Cervantino

Buscan regreso del Penacho de Moctezuma  por vía judicial

Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

cerrará pronto varios de sus canales de música en México, dejando una gran huella entre los fanáticos que crecieron escuchando a artistas como Café Tacvba, Madonna, Nirvana y Michael Jackson, entre otros.

La compañía Paramount Global confirmó el fin de transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el próximo 13 de diciembre, previo a las fiestas decembrinas.

Sin embargo, el canal principal de MTV, donde se transmiten reality shows y programas como “Ridículos”, “Ink Master”, “Teen Mom” y “Geordie Shore”, seguirá al aire, aunque desde hace años abandonó su esencia como canal de música.

El anuncio provocó revuelo en redes sociales entre los fanáticos, quienes recordaron que MTV fue su primer acercamiento al mundo musical, marcando generaciones con su distintivo estilo visual y su influencia en la cultura pop.

¿Cómo se creó el emblemático MTV?

MTV comenzó transmisiones la medianoche del 1 de agosto de 1981, estrenando su primer video: “Video Killed The Radio Star” de The Buggles. Con este lanzamiento, el canal inauguró el formato de rotación continua de videoclips musicales, similar a una estación de radio Top 40, pero en televisión.

Posteriormente, MTV amplió su programación con artistas pop, destacando videoclips icónicos como “Billie Jean” y “Beat It” de Michael Jackson, del exitoso álbum Thriller, que catapultó al “Rey del Pop” a la fama mundial.

Estrellas como Madonna y Duran Duran también se popularizaron gracias a su aparición en el canal, que transformó no solo la música, sino también la publicidad y la manera de producir cine y entretenimiento.

En 1985, el conglomerado Viacom Inc. compró MTV Networks, marcando un cambio radical en su contenido. El canal comenzó a dar espacio a concursos, reality shows, dibujos animados y series, alejándose de su formato musical original.

Actualmente, intenta reconectar con las nuevas generaciones a través de su sitio web y su canal de YouTube, además de mantener los tradicionales MTV Video Music Awards (VMAs), donde siguen premiando a los artistas contemporáneos más destacados.

