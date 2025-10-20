La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que esta mañana una unidad de transporte público de la Ruta 37 atropelló y mató a una persona.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Santa Cruz (Ernani), colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tláhuac,

De acuerdo con primeras versiones, el hombre habría sido arrollado luego de que el operador del camión, que circulaba por Deodato, intentara incorporarse a la vialidad.

Lee también Presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino acusa vacío institucional en la planeación urbana de la CDMX

Al lugar arribaron paramédicos, quienes determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Semovi contactó a representantes de la ruta para solicitar la documentación correspondiente y brindar acompañamiento en el caso.

El conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición de las autoridades pertinentes a fin de determinar su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov