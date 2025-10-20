La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, han detenido en distintos operativos realizados este año a seis mujeres vinculadas con el Cártel de Tláhuac.

Cae "La Jefa", presunta líder del Cártel de Tláhuac durante cateos en la capital

Identificada como líder de una célula del Cártel de Tláhuac dedicada al narcomenudeo, la extorsión y los préstamos “gota a gota” en Tláhuac, Iztapalapa y el Estado de México, Verónica Morales Soto, alias “La Jefa”, fue detenida este lunes durante cateos en las colonias Miguel Hidalgo y Las Arboledas.

De acuerdo con la SSC, mantenía una relación con Luis Felipe Pérez Flores, alias “El Felipillo”, hijo de “El Ojos”, actualmente preso.

Capturan a Maricela Jiménez, mano derecha de "La Jefa" en el narcomenudeo

Maricela Jiménez Hernández, de 41 años, presunta colaboradora cercana de “La Jefa”, fue capturada en el mismo operativo en el que detuvieron a Verónica Morales Soto.

Las autoridades la relacionan con actividades de distribución de droga y apoyo logístico para la célula encabezada por “La Jefa”.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron más de 900 dosis de cocaína y metanfetamina, 200 gramos de marihuana y un teléfono inteligente.

Así fue como detuvieron a “La Voz”, hija de “El Ojos”

El pasado 3 de octubre, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía del Estado de Morelos, detuvieron a Liliana “N”, alias “La Voz”, hija de “El Ojos”, acusada del delito de asociación delictuosa.

De acuerdo con la FGJ, formaba parte de la estructura familiar que mantenía operaciones del cártel tras la muerte de su padre.

Aprehenden en Hidalgo a María “N”, viuda de “El Ojos” y presunta sucesora del cártel

Madre de Liliana “N” y Samantha “N”, María “N” fue aprehendida el 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo, junto con una de sus hijas.

Señalada por la FGJ como sucesora del liderazgo del Cártel de Tláhuac, habría mantenido el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac.

Hija de “El Ojos” cae junto a su madre; Samantha “N” era operadora financiera

Samantha “N”, alias “Sam”, hija de “El Ojos”, fue capturada junto con su madre, María “N”, en Pachuca.

De acuerdo con las investigaciones, operaba como encargada financiera y distribuidora de narcóticos en la alcaldía Tláhuac.

La FGJ indicó que Samantha ‘N’ ha sido identificada como posible operadora financiera de la misma organización delictiva, además, responsable de la comercialización y distribución de narcóticos.

En Selene detienen a Paula “N”, quien encabezaba la célula “GMS” del Cártel de Tláhuac

Paula “N”, alias “Pau”, presunta líder de otra célula delictiva vinculada al Cártel de Tláhuac, fue detenida en la colonia Selene por elementos de la SSC, la FGJ y fuerzas federales.

En el inmueble se aseguraron 99 dosis de cocaína, 95 de metanfetamina, 300 gramos de marihuana y un arma de fuego.

Según la SSC, encabezaba una célula delictiva autodenominada “GMS”, en referencia a Gilberto Murillo Suazo, alias “GMS”, anterior líder del grupo y ya fallecido.

