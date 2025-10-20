“Fueron como diez balazos, la gente corrió”, narraron testigos quienes observaron cómo una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este lunes en plena vía pública de la alcaldía Tlalpan. Los agresores escaparon a bordo de una motocicleta negra y hasta el momento no hay detenidos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Diligencias número 146, casi esquina con 5 de Mayo, en la colonia Tlalpan Centro, a unos metros de una carnicería y una papelería.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon al menos 10 disparos de arma de fuego. Cuando salieron para ver lo que ocurría, encontraron a una mujer tendida en la banqueta, gravemente herida.

Habitantes narraron los momentos de pánico que vivieron tras el ataque armado.

Asesinan a mujer a balazos en plena vía pública de Tlalpan. Foto: Especial

“Yo estaba atendiendo en la tienda cuando escuché los disparos. Fueron como diez seguidos, la gente salió corriendo y otros se tiraron al piso. Cuando voltee vi a la muchacha ya tirada, sangrando”, relató un comerciante de la zona.

Otra vecina mencionó que la víctima intentó pedir ayuda, pero murió casi al instante.

“Una señora gritó que estaba viva todavía, pero cuando llegaron los paramédicos ya no pudieron hacer nada. Es muy triste, aquí nunca habíamos visto algo así”, dijo una residente que prefirió omitir su nombre por seguridad.

Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos de Protección Civil Tlalpan.

El personal médico valoró a la víctima, una mujer de entre 30 y 35 años de edad, pero confirmó que ya no contaba con signos vitales. El diagnóstico fue muerte por impacto de proyectil de arma de fuego.

El cuerpo fue cubierto con una bolsa negra mientras continuaban las labores periciales.

Testigos señalaron que los agresores viajaban en una motocicleta color negro y escaparon a gran velocidad con rumbo desconocido.

“Nada más se escucharon los balazos y vimos cómo una moto negra salió disparada. Iban dos personas, pero no se les veía la cara porque traían cascos”, comentó otro testigo.

El área fue acordonada por policías capitalinos en tanto arribaron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para iniciar el levantamiento de indicios.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro ministerial donde será identificada oficialmente.

