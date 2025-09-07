Esta mañana un ciclista fue atropellado por una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sobre Avenida Chapultepec.

Al respecto, la RTP confirmó este percance y detalló que la unidad involucrada operaba en el Servicio de Apoyo Emergente de la Línea 1 del Metro.

Ante el reporte del incidente, el Centro de Control de RTP activó de manera inmediata los protocolos de atención. La persona ciclista fue auxiliada por los cuerpos de emergencia, así como trasladada a un hospital cercano para su valoración y atención médica.

La RTP subrayó que el conductor de la unidad permaneció en el sitio en todo momento y posteriormente fue presentada ante el Ministerio Público, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes. Se brindará toda la colaboración necesaria con las autoridades competentes para el esclarecimiento del hecho.

“Finalmente, la RTP garantizará el acompañamiento y apoyo a la persona ciclista, en coordinación con las instancias correspondientes”, señaló el organismo.

