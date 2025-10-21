Tlalnepantla, Méx.- Serán 29 estaciones con las que contará la Línea 5 del Mexibús que conectará Lechería con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) El Rosario, recorriendo la avenida Vía Gustavo Baz, avenida de las Armas Norte y avenida de las Culturas.

La nueva ruta permitirá conexiones con la Línea 2 del Mexibús, las Líneas 6 y 7 del Metro de la Ciudad de México, la Línea 6 del Metrobús, la Línea 6 de Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano, incluyendo su extensión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo a lo publicado en la Gaceta del Gobierno, el trazo contempla la construcción de dos carriles confinados y un tramo de carril preferente para la operación de 58 Autobuses Articulados, 31 de 18 metros y 27 de 12 metros, desde Lechería hasta al CETRAM El Rosario.

Lee también La nueva ruta del Mexibús en Neza, estas serán las estaciones y trayecto

Las estaciones en el tramo correspondiente a la Vía Gustavo Baz serán: Lechería, La Quebrada, Pensamiento, Azalea, Parque Industrial, Antiguo Camino a Minas, Melchor Ocampo, Lago Guadalupe, CRIT, Camino San Mateo, Orquídeas, Tequexquináhuac, José Ma. Morelos, Toltecas, Henry Ford, De Los Jinetes, Filiberto Gómez, Mario Colín, Recursos hidráulicos, Galeana, Hidalgo, Abraham Lincoln, Viveros de la Colina Ignacio Zaragoza, así como Santa Mónica.

El trazo seguirá con el tramo correspondiente a Las Armas Norte, que se conformará de las estaciones Puente de Vigas y Las Armas.

En el tramo correspondiente a Av. De las Culturas, las estaciones serán Río Blanco, Hidrógeno y Colegio de Bachilleres 1. Para concluir en la estación El Rosario, del tramo correspondiente al CETRAM El Rosario.

Lee también Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Las autoridades de la Secretaría de Movilidad prevén, con esta línea del Mexibús, fortalecer la articulación multimodal entre la zona del Valle de México y la capital.

El proyecto busca desahogar la congestión vehicular de la vía López Portillo, así como del propio Periférico Norte, de acuerdo al proyecto.

Se estima, según datos de la Semov, que la Línea 5 beneficiará directamente a Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, e indirectamente a Naucalpan y a la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Lee también Gobierno del Edomex mantiene gratuidad y descuentos en pasaje en Mexibús, Mexicable y Trolebús mexiquense

Atenderá en promedio a más de 137 mil usuarios diarios en una zona de influencia donde viven cerca de 500 mil personas, principalmente de ingresos medios y bajos.

El Mexibús es un sistema de transporte público de alta capacidad que brinda un servicio rápido, seguro y eficiente, diseñado para disminuir la dependencia del automóvil particular y favorecer la movilidad sostenible, generando beneficios ambientales y sociales para la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL