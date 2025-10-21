Nezahualcóyotl, Méx.— La Línea 7 del Sistema Mexibús Vicente Villada–Panteón de los Rosales estará conformada por siete estaciones a lo largo de 3.5 kilómetros sobre la avenida Chimalhuacán y se conectará con la Línea 3 del Mexibús, según el acuerdo de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para la creación de los nuevos corredores de ese sistema de transporte publicada el pasado el 10 de octubre.

Las estaciones serán: Adelita, Carmelo Pérez, Norteña, Me Voy, Tepozanes, Secundaria 36 y CBTIS 6.

El proyecto comunicará el municipio de Nezahualcóyotl con un trazo que va por la avenida Chimalhuacán en dos sentidos de 3.5 kilómetros cada uno. Además, al ser una conexión del servicio de Línea 3 de Mexibús impulsará la conexión con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en su estación Pantitlán.

De acuerdo al plan de las autoridades mexiquenses, contempla la construcción de un carril confinado de aproximadamente 3.5 kilómetros y 2 terminales, se estima que brindará servicio a más de 8 mil 400 usuarios por día.

Esta nueva línea responde a los objetivos del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México impulsado por la Presidencia y el Edomex.