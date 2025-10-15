Tultitlán, Mex.- A partir de este miércoles 15 de octubre aumentó de 9 a 10 pesos la tarifa por el uso del Mexibús y del Mexicable en el Estado de México.

Con lonas colgadas en las estaciones es como los usuarios del Mexibús se enteraron del nuevo costo que significa 1 peso de incremento.

“Conoce la tarifa vigente en los siguientes servicios a partir del 15 de octubre del 2025. Tarifa Mexibús y Mexicable: 10 pesos. Tarifa Corredor Chimalhuacán-Chicoloapan: 9 pesos. Tarifa estudiante: 7 pesos. Tarifa Mujeres Bienestar: 9.50 pesos. Tarifa Movimex: 15 pesos”, señala la lona informativa.

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México. Foto: Arturo Contreras

Usuarios de la línea II del Mexibús que va de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, hacia Las Américas, en Ecatepec, expresaron que no fueron informados a tiempo de la nueva medida tarifaria.

“No nos avisaron, debieron anunciarlo con tiempo porque aunque es un peso nada más, uno debe estar preparado. Me acabo de enterar porque en la entrada me dijo el guardia de seguridad”, explicó Antonio García.

El hombre refirió que se dirige todos los días al municipio de Coacalco, donde trabaja en una plaza comercial y usa el Mexibús porque lo considera un medio de transporte más cómodo y que además lo deja frente a su centro laboral.

Por su parte, Magali Segura, afirmó que no le molesta que incremente 1 peso el Mexibús, ya que para ella significa una forma de traslado segura para poder llegar a Ecatepec, municipio en el que visita a su hija.

