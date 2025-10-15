Naucalpan, Méx.– A partir de este martes 14 y hasta el jueves 16 de octubre, se cerrarán los carriles centrales en dirección Norte-Sur de Periférico Norte, desde el Parque Naucalli hasta Río San Joaquín, debido a trabajos de bacheo como parte de la rehabilitación de la vialidad.

El gobierno municipal informó que las labores se realizarán en horario nocturno, de 23:00 a 5:00 horas, cuando la circulación es menor, con el fin de reducir las afectaciones a los automovilistas.

Además del bacheo, se efectuarán trabajos de alumbrado público, mantenimiento de áreas verdes y barrido manual y mecánico.

Elementos de Tránsito municipal estarán presentes para supervisar las labores y garantizar la seguridad de trabajadores y conductores.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos durante las labores de mantenimiento.

