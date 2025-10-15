Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Naucalpan, Méx.– A partir de este martes 14 y hasta el jueves 16 de octubre, se cerrarán los carriles centrales en dirección Norte-Sur de Periférico Norte, desde el Parque Naucalli hasta Río San Joaquín, debido a trabajos de bacheo como parte de la rehabilitación de la vialidad.

El gobierno municipal informó que las labores se realizarán en horario nocturno, de 23:00 a 5:00 horas, cuando la circulación es menor, con el fin de reducir las afectaciones a los automovilistas.

Lee también

Además del bacheo, se efectuarán trabajos de alumbrado público, mantenimiento de áreas verdes y barrido manual y mecánico.

Elementos de Tránsito municipal estarán presentes para supervisar las labores y garantizar la seguridad de trabajadores y conductores.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos durante las labores de mantenimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses