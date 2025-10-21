Ecatepec, Méx.-De las 50 organizaciones criminales que operaban en Ecatepec al inicio de la actual gestión, el 1 de enero pasado, se han disuelto la mayoría de ellas, debido a las acciones que han emprendido las autoridades de los tres niveles de gobierno y ahora quedan cinco de esas bandas, entre ellas “Los 300”, “La Chokiza", USON y Sindicato 25 de marzo, dieron a conocer las autoridades locales.

De los grupos delincuenciales que aún tienen actividades ilegales, corporaciones federales, estatales y municipales, han arrestado a los principales líderes en las últimas semanas, por lo que no tienen la fuerza que mostraban hace varios meses.

“El fenómeno delictivo se fue modificando a la fecha, obviamente tenemos identificadas cinco organizaciones principales, obviamente las bandas delictivas se han mutado con las acciones del gobierno, tanto en la coordinación del Mando Unificado como de las acciones que ha realizado nuestro ayuntamiento. Los 300, La Chokiza, 25 de marzo y USON y algunas derivaciones que se nos van dando”, informó Edgar Antonio Machado Peña, comisario de Ecatepec.

Edgar Machado, reveló que de acuerdo con cifras de la FGJEM se redujeron en 31.2 % las carpetas de investigación. Foto: Especial.

Lee también: Imputan a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen, homicidio calificado; queda en prisión preventiva

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, dijo en conferencia de prensa que la estrategia integral de seguridad aplicada en los últimos 10 meses con respaldo federal y estatal, ha permitido que en Ecatepec se hayan reducido de manera histórica los delitos de alto impacto desde 2015, hasta en un 50% y también han disminuido las carpetas de investigación en 31.2 %.

La edil señaló que gracias al Mando Coordinado, la Policía Municipal trabaja en una sola estrategia al lado de Guardia Nacional, Ejército y Marina, con acciones de proximidad social, prevención de delito y combate a ilícitos de alto impacto.

“Desde el primer día dijimos que íbamos a cambiar la historia de este municipio y lo estamos haciendo, siguiendo la estrategia de la presidenta, Claudia Sheinbaum y con el respaldo permanente de nuestra gobernadora, Delfina Gómez, quien ha sido una aliada fundamental para construir una nueva etapa de coordinación, honestidad y resultados en materia de seguridad”, expresó.

Lee también: VIDEO Imágenes de cómo huyen agresores tras atacar a balazos al abogado David Cohen

Cisneros destacó que Ecatepec fue el primer municipio del país en llevar a nivel local la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Foto: Especial.

Cisneros destacó que Ecatepec fue el primer municipio del país en llevar a nivel local la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz, además de que mantiene una limpia en la corporación municipal y una lucha frontal contra la corrupción.

Edgar Machado Peña, reveló que de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se redujeron en 31.2 % las carpetas de investigación, en comparación con el año anterior y tan sólo en septiembre fue el mes con menor número de denuncias, con el 60 % inferior respecto al mismo mes de 2024.

Respecto al 2024, los homicidios dolosos y el robo a casa habitación bajaron 50 % ; robo de vehículos, 44 %; extorsión, 42 %; robo en transporte público, 37 % y robo a transeúnte, 40 %.

En los últimos meses, luego de que inició la estrategia federal, el delito de extorsión registró disminución del 27 %, gracias a la actuación de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, que han dado como resultado 56 detenidos y 23 puestas a disposición, precisó el comisario de Ecatepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr