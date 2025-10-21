Donovan "N", el segundo presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, fue imputado por el delito de homicidio calificado y tuvo su audiencia inicial, en la que su defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que continuará en prisión.

Esta mañana se le cumplimentó una orden de aprehensión a Donovan dentro del Reclusorio Sur, lugar donde estaba detenido por delitos contra la salud, cohecho y posesión de arma de fuego, tras haber sido detenido el pasado15 de octubre.

Posteriormente, fue trasladado a los juzgados de la colonia Doctores, para tener su audiencia inicial por el asesinato de David Cohen.

Durante la audiencia, el defensor del joven de 20 años solicitó la ampliación de término constitucional para analizar los 25 videos que contiene la carpeta de investigación, por lo que se retomará el próximo viernes.

"Pues es mucha información, son 25 videos, son muchas horas hay que analizarlos para verificar que la información del Ministerio Público esté correcta", dijo el defensor, Enrique Mayen.

El abogado también dijo que Donovan está a la espera de que se defina la estrategia que se tomará en su defensa.

"Está optimista, digámoslo de en ese sentido, y pues está esperando el resultado de nuestros análisis con los peritos para determinar el próximo paso con él y con su familia".

Mayen dijo que no descartan irse a un procedimiento abreviado, con lo que el detenido aceptaría la culpa y obtendría un reducción de sentencia.

