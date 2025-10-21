Autoridades capitalinas señalaron que no tiene validez la elección de este fin de semana en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en la que se “eligió” a Hugo Alonso Ortiz como secretario general.

El secretario de Gobierno de Gobierno, César Cravioto, detalló que la validez de la elección la hubiera dado el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), o una convocatoria que se hubiera dado en tiempo y forma por parte de la presidencia saliente, “no se dio… lo ocurrido el fin de semana no tiene validez legal”.

En este sentido, precisó que el Gobierno de la Ciudad ha estado en diálogo con los dos grupos mayoritarios del Sindicato Único, luego de que venciera el periodo de la presidencia, dejando acéfala la dirigencia sindical.

Explicó que, al no alcanzarse acuerdos internos, el tema fue turnado al Tribunal Federal y a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), donde se analiza la integración de un directorio provisional en el Sindicato.

“Este directorio incluirá a las dos fuerzas del sindicato único y permitirá que las funciones administrativas sigan avanzando mientras se crean las condiciones para una elección o un nuevo acuerdo interno”, apuntó.

El funcionario subrayó que el gobierno capitalino continuará promoviendo el diálogo y la conciliación para que los trabajadores sigan desempeñando sus funciones en favor de la ciudadanía, sin que el proceso interno afecte la prestación de servicios públicos.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a que el proceso interno del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad se realice con apego a la ley, de manera pacífica y respetuosa, al tiempo que subrayó que su administración no tolerará ninguna acción fuera del marco legal.

“No se ha tolerado ningún aspecto que tengamos que permitir y que no sea legal. Esto que se hace tiene consecuencias, como ya se informó, y los órganos encargados de poner orden allí, lo estarán haciendo. Lo que queremos es que lo que suceda en el ámbito laboral del sindicato se dé de la mejor manera, de manera pacífica y con respeto a la ley. Eso es lo principal”, señaló la mandataria capitalina.

Enfatizó que el Gobierno de la Ciudad mantiene comunicación permanente con los trabajadores y sus representantes, y reiteró que se garantizarán los derechos laborales y el buen funcionamiento institucional en todos los centros de trabajo.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, afirmó que se ha dado seguimiento puntual al tema y que se han sostenido reuniones con todos los líderes y grupos sindicales, garantizando en todo momento el respeto a los derechos laborales.

“Están salvaguardados todos los derechos de las y los trabajadores. Seguimos cumpliendo a cabalidad con lo establecido, sin que haya afectaciones en sus beneficios. Hemos avanzado en programas claves como la basificación de nómina 8, con más de 13 mil trabajadores basificados, lo que representa 53% del cumplimiento de la meta sexenal logrado en tan sólo un año”, señaló.

