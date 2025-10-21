La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció cambios en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso).

En conferencia de prensa, detalló que se otorgará un Capital Semilla de 25 mil pesos para los emprendedores que tengan una idea de negocio, el cual será “no retornarle” para la administración capitalina. Asimismo, comentó que se cambiarán los montos de créditos e intereses que actualmente se otorgan.

La mandataria capitalina precisó que además del Capital Semilla, a los emprendedores se les brindará asesoría y formación para que su negocio se consolide.

Daniela Cordero, titular del Fondeso, explicó que el Capital Semilla se brindará a los emprendedores como un apoyo, es decir, que no será un crédito. Este recurso se les brindará en dos ministraciones, de 12 mil 500 pesos cada una.

De igual forma, comentó que los créditos de hasta 30 mil pesos tendrán 0% de intereses, y de 30 mil hasta 100 mil pesos tendrán un 3% de intereses.

