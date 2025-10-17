La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que próximamente dará a conocer las bases para que la ciudadanía pueda obtener pases dobles para asistir al Gran Premio de la Fórmula 1, que tendrá lugar en la Ciudad de México, del 24 al 26 de octubre.

“Si les gusta la F1, estén muy atentas y atentos porque les tengo pases dobles para que vivan la emoción de este gran evento en nuestra capital de la transformación”, dijo.

Leer también: Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

En su cuenta de X, la mandataria publicó un breve video en el que adelantó que más adelante dará a conocer los detalles del evento.

Se prevé que el Gobierno entregue 550 pases dobles para la ciudadanía.

El evento de la Fórmula 1 tendrá lugar el próximo fin de semana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si les gusta la #F1, estén muy atentas y atentos porque les tengo pases dobles para que vivan la emoción de este gran evento en nuestra #CapitalDeLaTransformación. pic.twitter.com/dlpNj2DAct — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 17, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr