La jefa de Gobierno, , anunció que próximamente dará a conocer las bases para que la ciudadanía pueda obtener pases dobles para asistir al , que tendrá lugar en la Ciudad de México, del 24 al 26 de octubre.

“Si les gusta la F1, estén muy atentas y atentos porque les tengo pases dobles para que vivan la emoción de este gran evento en nuestra capital de la transformación”, dijo.

En su cuenta de X, la mandataria publicó un breve en el que adelantó que más adelante dará a conocer los detalles del evento.

Se prevé que el Gobierno entregue 550 pases dobles para la ciudadanía.

El evento de la Fórmula 1 tendrá lugar el próximo fin de semana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

