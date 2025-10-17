Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Héctor “N”, el joven acusado de haber participado en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

Vinculan a proceso a Héctor "N"

Un juez de control encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Héctor, uno de los dos detenidos por el asesinato del defensor.

En la audiencia realizada en los juzgados orales de la calle Doctor Lavista, también se fijó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.

A la salida de los juzgados, Luis Alberto Hernández Ramírez, defensor de Héctor, aseguró que su cliente fue engañado y no disparó contra Cohen.

"Desgraciadamente, él ha sido engañado. Él por necesidad en algún momento a alguna persona le fue dando algunas dádivas 'te doy dinero, te doy 500, te doy mil', y un día le dijeron, ven, acompáñame. Él ya por el compromiso del dinero otorgado y dado, acude. Es más, él, aunque tenía el arma de fuego, no disparó", dijo.

Luis Alberto Hernández aseguró haber sido contratado por la mamá de Héctor y que le pidió decirle a su hijo que acepte su responsabilidad.

Héctor fue detenido el lunes 13 de octubre tras el ataque contra Cohen Sacal, en Ciudad Judicial.

