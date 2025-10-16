Luego que se recuperara del hospital donde recibía atención médica, la tarde del jueves uno de los agresores que atacó al abogado David Cohen, uno de los sospechosos Héctor “N” el primer detenido, fue trasladado a un centro penitenciario en Ciudad de México, donde permanecerá en el área de ingreso, en espera de la realización de la audiencia inicial.

La tarde de este jueves venció el plazo constitucional de las 48 horas, por lo que el ministerio público, de la fiscalía de homicidios, ejerció acción penal en su contra y lo transfirió al centro de reclusión. En dicha audiencia, el ministerio público hará la imputación a Héctor H.E. por la posible participación en el delito de homicidio calificado.

Héctor H.E. de 18 años de edad fue detenido en avenida Niños Héroes, en Ciudad Judicial, cuando pretendía escapar luego de participar en la agresión que le arrebató la vida al litigante. Este miércoles cerca de las 14:15 horas, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al segundo implicado y posible tirador, identificado como Donovan “N”.

El implicado fue arrestado en la lateral de la autopista México -Puebla, en la colonia Emiliano Zapata, alcaldía Iztapalapa. Ahora se encuentra a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se resolverá su situación jurídica.

alm