Un día después del ataque armado contra el abogado David Cohen, en las instalaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, las actividades en el lugar se realizan con normalidad.

Oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México y negocios ubicados sobre la avenida Niños Héroes trabajan sin novedades.

En la zona donde ayer se registró el ataque contra el abogado David Cohen no se observó mayor vigilancia que la de los uniformados que están a la entrada de las decenas de oficinas y accesos.

Se apreciaba afluencia de gente en la zona, ya sea transitando como ingresando a las oficinas del Poder Judicial capitalino.

Lee también Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sobre el arroyo vehicular de avenida Niños Héroes había 2 grúas de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Algunas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pasan por el lugar, en lo que parece un patrullaje normal, sin detenerse en la zona.

A unos metros de donde el defensor Cohen fue atacado por un joven de 18 años, la tarde del lunes 13 de octubre, hay una pequeña cafetería donde esta mañana la gente se reunía con tranquilidad.

En el acceso del estacionamiento vecino al Tribunal Superior de Justicia capitalino los autos fluían constantemente.

Lee también ¿Quién es David Cohen Sacal?; abogado baleado en Ciudad Judicial y que representó a Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul

Tony García, abogado en materia familiar dice que la vigilancia en la Ciudad Judicial le parece la misma que en los otros días que ha acudido a las instalaciones del Poder Judicial capitalino.

“Me parece que la vigilancia es la de siempre, no es que haya muchos policías, pero sí llegas a ver una que otra patrulla y varios policías de investigación, pero lo veo normal, tranquilo”, dijo el defensor, la mañana de este martes.

La tarde del lunes, el abogado David Cohen Sacal fue atacado con un arma de fuego por un joven que fue detenido por elementos de la Policía de Investigación.

El defensor murió la madrugada de este martes 14 de octubre en un hospital privado de la Ciudad de México, mientras que el agresor está hospitalizado bajo custodia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL