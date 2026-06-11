Hay cortes de cabello que van y vienen, y luego está el bob. Temporada tras temporada logra reinventarse sin perder su esencia, convirtiéndose en uno de los estilos más versátiles, elegantes y favorecedores que existen.

Este verano 2026 no será la excepción. Lejos de limitarse a una sola versión, el bob llega con distintas interpretaciones que se adaptan a diferentes tipos de rostro, texturas de cabello y estilos personales. Desde acabados sofisticados inspirados en la elegancia italiana hasta versiones más relajadas y desenfadadas, estos son los cortes bob que prometen dominar los salones durante los próximos meses.

Italian bob: el favorito de las amantes del lujo silencioso

Si existe un corte que transmite elegancia sin esfuerzo, es el italian bob.

Se caracteriza por llevarse ligeramente por debajo de la mandíbula, con volumen natural y puntas suaves que aportan movimiento. A diferencia de otros bob más estructurados, este estilo busca una apariencia más relajada y sofisticada, como si acabaras de salir de una cafetería en Milán.

Además de favorecer prácticamente cualquier tipo de rostro, funciona especialmente bien en cabellos con cuerpo y textura natural.

Es ideal para el verano y días calurosos. Foto: Instagram @isasalustiano

French bob: corto, chic y atemporal

El french bob sigue demostrando que menos es más. Este corte suele llegar a la altura de la mandíbula o incluso un poco más arriba y suele acompañarse de un fleco ligero. El resultado es un look con inspiración parisina que transmite personalidad, frescura y un toque despreocupado.

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Es ideal para quienes buscan un cambio más evidente sin comprometer la versatilidad al momento de peinarse.

El french bob es uno de los favoritos. Foto: Instagram @yoneasenjo

Soft bob: la versión más relajada del clásico

Para quienes desean un bob sin líneas demasiado marcadas, el soft bob se convierte en una de las mejores opciones.

Su principal característica son las capas sutiles y las puntas texturizadas que aportan movimiento natural. El resultado es un corte ligero, moderno y fácil de mantener, perfecto para los meses de calor.

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Además, funciona especialmente bien en cabellos finos porque crea la ilusión de mayor volumen.

Si quieres añadir volumen, esta es una gran opción. Foto: Instagram @wantsmagazine

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Blunt bob: minimalismo en estado puro

Las tendencias de belleza siguen apostando por la estética limpia y el blunt bob es uno de sus mejores representantes.

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Este corte se distingue por tener una línea recta y definida, sin capas visibles. Su acabado pulido crea una apariencia sofisticada que puede adaptarse tanto a looks casuales como a estilos más formales.

Es una excelente opción para quienes buscan una imagen moderna y elegante con poco esfuerzo.

Delicado y elegante. Foto: Instagram @isasalustiano

Micro bob: el más atrevido del verano

Para las amantes de los cambios radicales, el micro bob será uno de los protagonistas de la temporada.

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Más corto que el bob tradicional, suele terminar por encima de la mandíbula y deja el cuello completamente al descubierto. El resultado es un estilo audaz, fresco y con mucha personalidad.

Aunque requiere mayor mantenimiento para conservar su forma, es uno de los cortes de cabello que más destacan durante el verano.

El corte que nunca pasa de moda

Lo mejor del bob es que no existe una única forma de llevarlo. Ya sea corto, pulido, con movimiento o inspirado en el glamour vintage, este corte sigue demostrando por qué es uno de los más solicitados en los salones año tras año.

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Y si algo queda claro este verano 2026, es que el bob no solo sigue vigente: está viviendo uno de sus mejores momentos.

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