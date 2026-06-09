La emoción por los partidos del mundial también puede reflejarse en el maquillaje, especialmente a través de delineados creativos que te permitan mostrar apoyo a tus equipos favoritos.

Y es que los delineados temáticos se han convertido en una de las tendencias favoritas durante eventos deportivos, ya que porque son fáciles de adaptar, requieren pocos productos y pueden complementar cualquier outfit.

Si buscas inspiración, aquí te dejamos 5 ideas fáciles de replicar.

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¿Qué delineado de ojos hacerte este Mundial 2026?

1. Delineado doble con los colores de la bandera

Realiza un delineado negro clásico y agrega una segunda línea fina, justo encima, utilizando los colores representativos de tu Selección Nacional favorita.

Por ejemplo, para México se pueden combinar verde, blanco y rojo en pequeñas líneas paralelas al negro. El resultado es elegante y llamativo.

Delineado con doble fila de color. Foto: Imagen generada con IA

2. Cat eye con punta tricolor

Dale al tradicional delineado de gato un toque mundialista al colorear únicamente su punta exterior.

La mayor parte del trazo debe permanecer negra, mientras que el extremo tiene que incorporar los colores de tu equipo con pequeños trazos o degradados.

Este diseño es ideal para quienes desean un maquillaje discreto y muy temático.

Delineado cat eye con exterior tricolor. Foto: Imagen generada con IA

3. Delineado gráfico de balón de futbol

Los delineados gráficos siguen siendo tendencia y pueden transformarse en una propuesta deportiva. La idea consiste en crear una línea flotante sobre el párpado e incorporar pequeños hexágonos inspirados en los paneles de un balón de futbol.

Aunque luce creativo, se puede realizar únicamente en la esquina exterior del ojo para mantener un acabado sencillo.

Delineado inspirado en un balón de futbol. Foto: Imagen generada con IA

4. Bandera miniatura en el lagrimal

El lagrimal es otra zona amigable para agregar detalles de color. En este caso, haz un delineado negro básico y dibuja con sombra una pequeña bandera o bloques de color en la esquina interna.

Aunque se trata de una propuesta minimalista, destaca mucho en tus selfies y videos.

Delineado con el interior en tonalidades de la bandera de México. Foto: Imagen generada con IA

5. Delineado flotante inspirado en el trofeo

Para quienes buscan destacar, un delineado flotante en tono dorado puede lucir como referencia al trofeo mundialista. Únicamente coloca una línea un par de milímetros encima del pliegue natural del párpado.

Si lo prefieres, completa con pequeños puntos metálicos en las esquinas externas para darle mayor protagonismo a tus ojos.

Delineado dorado con referencia a la Copa del Mundo. Foto: Imagen generada con IA

Tips extra para que tu delineado dure todo el día

Prepara el párpado: Aplicar primer para ojos o una pequeña cantidad de corrector ayuda a controlar la grasa natural de la piel y mejora la adherencia del delineador.

Sella con sombra del mismo color: Después de aplicar delineador , utiliza una sombra del mismo tono para fijar el producto. Este paso evita que se transfiera el pigmento o pierda intensidad con el paso de las horas.

, utiliza una sombra del mismo tono para fijar el producto. Este paso evita que se transfiera el pigmento o pierda intensidad con el paso de las horas. Finaliza con spray fijador: El fijador de maquillaje hace la diferencia en eventos largos, especialmente si verás los partidos al aire libre.

Súmate al ambiente mundialista con estos delineadores sencillos, versátiles y fáciles de recrear, incluso si no tienes experiencia en el maquillaje.

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