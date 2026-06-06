¡Atención, amante de las muñecas! Bratz está de fiesta, pues este año celebra su 25 aniversario con una serie de lanzamientos, colaboraciones y sorpresas dirigidas tanto a coleccionistas como a nuevas generaciones de fashionistas.

En 2001, Yasmin, Cloe, Sasha y Jade se convirtieron en un fenómeno cultural gracias a su estilo atrevido, su personalidad distintiva y un contundente mensaje de expresión de la identidad a través de la moda.

Y ese mismo propósito se sigue cumpliendo en la actualidad, razón por la que la marca ha lanzado una muñeca conmemorativa. Si quieres conocer a la nueva Bratzaversary Doll, te decimos cómo es y cuánto cuesta.

La Bratzaversary Doll 2026 ya se encuentra a la venta en México. Foto: Cortesía Bratz

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¿Cómo es la muñeca Bratzaversary Doll 2026?

Esta muñeca lleva por nombre Gaia y fue presentada como una nueva diosa de la moda dentro del universo de la marca. Su diseño destaca por una estética futurista y llamativa, con la que busca reflejar el espíritu audaz que ha caracterizado a Bratz desde sus inicios.

Entre sus principales características se encuentra un look cromado que le da una apariencia moderna y sofisticada. Pero también incorpora detalles esculpidos que resaltan el nivel de detalle de la pieza y que contrastan con una de sus características distintivas: una cabellera pelirroja.

La Bratzaversary Doll 2026 también incluye un colgante creado exclusivamente para la edición. Si llegaste a jugar con estas muñecas en tu infancia, entonces sabrás que los accesorios son fundamentales para personalizarlas y un símbolo de su estética urbana.

Gaia es la pieza principal de la celebración, y un artículo pensado especialmente para los coleccionistas y seguidores de larga trayectoria de Bratz.

Con un look moderno, la Bratzaversary Doll 2026 se convierte en una pieza única para coleccionistas. Foto: Cortesía Bratz

¿Cuánto cuesta la muñeca Bratzaversary Doll 2026?

La Bratzaversary Doll 2026 salió a la venta el pasado 21 de mayo; de momento, se encuentra a la venta tanto en la página de Bratz como en su tienda oficial de Amazon y Mercado Libre. El precio es de $1,399.

Además de esta muñeca, la marca celebra su aniversario con el lanzamiento de las versiones renovadas de Sasha, Cloe, Jade y Yasmin, que salieron en 2001 y que ahora se presentan con looks y accesorios premium.

Otro artículo de edición especial son los Bratziez Bling Seriez, colgantes de peluche para el bolso o mochila que vienen en cajas sorpresa.

La marca ha advertido que, muy pronto los fans podrán disfrutar lanzamientos de Bratz con atuendos de alta costura, realizados por diseñadores emblemáticos. Así, en su aniversario, reafirma su influencia en la cultura pop y su apuesta por la creatividad, la moda y la autoexpresión.

Bratz celebra su aniversario con las versiones renovadas de Sasha, Cloe, Jade y Yasmin, que hicieron su debut en 2002. Foto: Cortesía Bratz

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