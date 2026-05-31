Hay marcas que simplemente venden ropa y otras que construyen un universo completo. Justamente esto es lo que transmite la voz de la empresaria y creativa española Inés Domecq, fundadora de The IQ Collection, quien visitó Ciudad de México para presentar oficialmente la llegada de la firma al país.

El aterrizaje de la firma española en México no es casualidad. Para Inés, hay una conexión emocional pendiente desde hace años. “Yo creo que somos muy parecidos. Es el mismo estilo de vida, la misma forma… tenemos muchas cosas en común”, comparte al afirmar que México fue el primer país elegido en América para la expansión internacional de IQ Collection.

Hay riqueza en los detalles como el bordado de hojas doradas. Foto: Especial

The IQ Collection: la firma española que conquistó a las invitadas perfectas

En España, The IQ Collection se ha convertido en una de esas marcas que aparecen constantemente en bodas, eventos y reuniones elegantes sin caer en lo excesivo. Parte de su éxito está en ese equilibrio difícil de alcanzar entre la sofisticación, la comodidad y las piezas que realmente favorecen el cuerpo femenino.

La firma también ha vestido a figuras reconocidas de la sociedad española, incluida la reina Letizia, consolidando a Inés Domecq como una de las representantes más interesantes del nuevo lujo español.

Pero lejos de construir una marca inaccesible, la diseñadora apostó por algo distinto: prendas atemporales, femeninas y con precios mucho más cercanos de lo que uno imaginaría al escuchar nombres tan reconocidos.

“La elegancia no es el precio”, dice Inés con absoluta naturalidad. Y quizá esa frase resume perfectamente el ADN de IQ.

Un look para quienes no quieren vestidos. Foto: Especial

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Moda pensada para durar (y compartirse)

Uno de los conceptos que tiene presente es el famoso “fondo de armario”, una expresión muy utilizada en España para hablar de esas prendas clave que sobreviven tendencias, temporadas y edades.

Camisas blancas con detalles especiales, pantalones de talle alto, vestidos estructurados y siluetas arquitectónicas forman parte de esa propuesta que, según Inés, busca acompañar a una mujer real durante años.

“No queremos que sea un vestido que te pongas una vez y ya”, explica. “La idea es que puedas usarlo desde la mañana hasta una cena, cambiándole los accesorios”.

Lo interesante es que la marca no parece estar dirigida a una sola generación. De hecho, una de las cosas que destaca es la manera en que las prendas de su marca terminan compartiéndose entre madres, hijas y hasta abuelas.

“Mi madre se pone un traje mío y luego mi hija quiere el mismo... Intentamos que la prenda le quede bien a todo ese rango de edad”, cuenta.

Vestidos de su colección Óleo. Foto: Especial

Andalucía, tradición y cortes arquitectónicos

Aunque IQ Collection tiene una estética muy actual, la raíz andaluza está presente en prácticamente toda la colección. Y no de manera literal o folclórica, sino reinterpretada a través de cortes, vuelos y estructuras que recuerdan al sur de España.

“Siempre sigo ese punto de la raíz andaluza. Intento adaptarlo a la vida diaria”, explica la diseñadora.

Ahí aparecen las faldas con vuelo, las cinturas marcadas, las chaquetas inspiradas en cortes clásicos españoles y esa obsesión por las siluetas estructuradas que ya son parte del sello visual de la marca.

De hecho, Inés confiesa que nunca ha sido especialmente fanática de seguir tendencias al pie de la letra. “Me preguntan qué colores se llevan y me da igual”, dice. “Yo creo en lo que le puede quedar bien a una mujer”, añade.

¿Cómo llegará The IQ Collection a México?

La marca ha comenzado su expansión en el país a través de experiencias privadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, apostando por un formato más cercano y personalizado antes de pensar en tiendas físicas.

La idea es construir poco a poco una comunidad alrededor del universo IQ: moda, interiorismo, detalles para el hogar y una estética muy cuidada que busca transmitir una forma de vivir.

Porque sí, The IQ Collection no solo quiere vestir a la mujer mexicana. También quiere entrar a su casa, a su mesa y a su rutina cotidiana. Es todo un estilo de vida.

Y viendo la recepción que ya ha tenido la marca entre mexicanas amantes de la moda femenina, elegante y práctica, todo indica que esa conexión apenas está comenzando.

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