La diseñadora española Juana Martín, cordobesa y andaluza, es una de las voces más relevantes de la moda contemporánea de su país, es una presencia frecuente en el lineup de la Semana de la Moda de Madrid y sus colecciones destacan por su uso elegante y moderno de elementos tradicionales de la cultura española, especialmente del sur del país, como son los volantes, los lunares, los flecos de los mantones de Manila, los galones de los trajes de los toreros y otros más, igualmente vistosos.

Esta semana, Juana presentó por primera vez parte de su trabajo en la Ciudad de México, en un desfile llevado a cabo en la residencia del embajador de España en México, Juan Duarte.

La presentación de su colección Folclore, correspondiente a primavera-verano 2026, marcó la primera vez que la diseñadora cruzó el Atlántico para compartir su trabajo en un país que, para muchos españoles, se siente como un hogar. México representa una historia compartida y una conexión emocional con España, además de ser un país cuyas mujeres aman y lucen al máximo la moda española.

La diseñadora española Juana Martín. Foto: Esteban Torreblanca. EL UNIVERSAL

Todo sobre la colección Folclore de Juana Martín

La inspiración de esta colección nació precisamente del diálogo entre España y México, poniendo al centro al poder del folclore hispano como vehículo de identidad, expresión y belleza.

La propuesta rindió homenaje a grandes figuras femeninas que construyeron puentes culturales entre ambos países como Lola Flores, Carmen Sevilla o Rocío Dúrcal, quienes en su momento fueron muy celebradas —e imitadas— en México, no solo por su talento musical, sino por su particular estilo.

El folclore hispano inspira su propuesta. Foto: Esteban Torreblanca. EL UNIVERSAL

Juana Martín recurre con frecuencia a los volantes, como parte de los elementos de inspiración flamenca que caracterizan a sus diseños. En esta propuesta los reinventa en múltiples dimensiones y trabajados en tejidos fluidos y ligeros con gran caída, o en materiales estructurados como tafetas, organzas y sedas, siempre con la ligereza que requiere la temporada de calor.

La elegancia del negro está presente en Folclore. Foto: Esteban Torreblanca. EL UNIVERSAL

Otro elemento fundamental son los lunares, reinterpretados en combinaciones elegantes como beige sobre negro, y la inversa, negro sobre beige, así como los flecos, tomados de los mantones de Manila, pero a los que se añade brillo para convertirse en el detalle clave de audaces vestidos de noche, así como los galones de los trajes goyescos de los toreros andaluces, pero en los colores de la tierra.

La paleta de colores incorporó un homenaje a México: pinceladas de rojo intenso, tonos tierra y matices que evocaron el barro, la calidez y la riqueza visual del paisaje mexicano, combinados con neutros como negro, beige y marfil.

Sensualidad con elegancia en sus diseños. Foto: Esteban Torreblanca. EL UNIVERSAL

Las siluetas apostaron por la fluidez y los materiales incluyeron sedas, algodones y guipur, así como tejidos propios de la alta costura y de la temporada como organzas, macramés, bordados y encajes, en piezas que equilibraron tradición artesanal e innovación, así como una visión contemporánea de la fuerza femenina.

Acompañando, muy acertadamente, sus diseños, lucieron las joyas en plata y pedrería de la diseñadora mexicana Gabriela Sánchez, de Guadalajara, que elevaron el resultado final de cada propuesta.

El acento de la joyería mexicana. Foto: Esteban Torreblanca. EL UNIVERSAL

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¿Quién es Juana Martín?

Juana Martín, nacida en Córdoba en 1974, es una de las figuras más influyentes de la moda española contemporánea. En 2024 fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Cultura de España, reconocimiento que consolida una trayectoria marcada por la innovación, la identidad cultural y la excelencia artesanal.

Juana es la única mujer española que ha formado parte del calendario oficial de la Semana de la Alta Costura de París, un reconocimiento que consolida su trayectoria.

Con esta presentación, Juana Martín celebró una profunda hermandad cultural entre dos países unidos por la historia, el arte y una sensibilidad compartida hacia la belleza.

Juana fue muy efusiva en su agradecimiento a los embajadores que acogieron este momento tan memorable para ella. El encuentro reunió a representantes de la diplomacia, instituciones culturales, líderes de opinión, medios de comunicación y reconocidas personalidades de la sociedad mexicana, entre ellas María Laura Salinas, esposa de Ricardo Salinas Pliego.

Juana Martín en Ciudad de México. Foto: Esteban Torreblanca. EL UNIVERSAL

Sin duda, una colección tan vistosa como elegante que cautivó a muchas de las presentes.

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