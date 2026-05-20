La moda y el lujo volvieron a captar la atención con esta colaboración entre Balenciaga y Manolo Blahnik, dos nombres reconocidos dentro de la industria por sus diseños exclusivos y sofisticados.

Su unión dio como resultado una colección de zapatos que tienes que conocer a detalle si eres amante del buen vestir.

¿Cómo es la colaboración entre Balenciaga y Manolo Blahnik?

El pasado martes, Balenciaga lanzó en tiendas seleccionadas sus zapatos diseñados en colaboración con Manolo Blahnik, mismos que forman parte de la colección Otoño 2026 y que lleva por nombre Body and Being.

Esta colaboración surge bajo la visión del director creativo Pierpaolo Piccioli, quien buscó unir la tradición de la alta costura con el trabajo artesanal especializado.

Y es que para la marca, la esencia de la couture (confección) se encuentra en la excelencia y en la experiencia de artesanos capaces de llevar cada diseño a un nivel superior de calidad y detalle.

En un artículo para el portal de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, indicó que la colaboración nació también desde la admiración personal que siente por Manolo Blahnik, a quien considera un referente absoluto de la elegancia.

Además, destacó la conexión cultural entre ambos diseñadores, puesto Manolo Blahnik comparte raíces españolas con Cristóbal Balenciaga, fundador de la casa de moda.

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¿Cómo son los zapatos Balenciaga by Manolo Blahnik?

La colección Balenciaga by Manolo Blahnik incluye tres modelos de zapatos que reúnen la alta costura, elegancia y renombre:

Mule

Estos zapatos se caracterizan por su diseño sofisticado y la combinación de materiales de lujo. Según su sitio oficial, se encuentran confeccionados con viscosa y seda, textiles que aportan un acabado brillante y elegante.

Asimismo, cuentan con una punta almendrada y un empeine bajo profundo que estiliza visualmente el pie e incorporan un tacón de 50 milímetros.

Uno de los elementos más llamativos es el icónico tacón stiletto de Manolo Blahnik, con un detalle metálico que resalta la silueta del calzado y el resto del tacón forrado tono sobre tono.

En la parte superior sobresale un adorno asimétrico en forma de hoja con cristales, detalle que añade al calzado un toque de exclusividad.

Mientras que la suela presenta un acabado similar a la gamuza beige, elemento que complementan la estética refinada del diseño.

En el interior, la plantilla gris incluye los logotipos de Balenciaga y Manolo Blahnik, reforzando la colaboración entre ambas firmas.

Es posible comprarlos en colores verde hierba y negro.

Este tipo de tacón es ideal para quienes buscan estilizar sin aportar demasiada altura. Foto: Balenciaga

Tacón con el talón abierto

El segundo diseño incorpora una tira trasera que brinda mayor sujeción, además de una punta almendrada y un empeine bajo profundo que ofrecen mayor estabilidad.

Su arco es de 105 milímetros y tienen el clásico tacón stiletto con los detalles metálicos que distinguen las colecciones de Manolo Blahnik.

A esto se suma un adorno asimétrico con cristales en forma de hoja colocado en la parte superior... aunque sutil, roba que roba miradas por su brillo.

Los zapatos se encuentran disponibles en color negro, lima, gris penacho, verde hierba

Los materiales con los que fueron elaborados estos zapatos buscan ofrecer mayor comodidad. Foto: Balenciaga

Tacón bajo con abertura trasera

Finalmente, estos zapatos comparte similitudes con el diseño anterior; sin embargo, su tacón stiletto es de 50 milímetros y, al igual que los otros modelos, integran un adorno asimétrico de cristal en forma de hoja colocado en la parte superior.

Están disponibles en color violeta y negro.

La hoja hecha de cristal es el distintivo de esta colaboración. Foto: Balenciaga

Todos los zapatos fueron fabricados en Italia con materiales premium, como piel de becerro en la suela y piel de cabra en la plantilla, buscando combinar elegancia, comodidad y lujo.

Y otro detalle es que los modelos hacen referencia a piezas de joyería utilizadas por Balenciaga durante la década de 1960, reforzando una conexión estética entre ambos creadores.

¿Dónde comprar los zapatos de Balenciaga by Manolo Blahnik?

Estos zapatos pueden adquirirse en tiendas físicas autorizadas de Balenciaga, aunque también es posible comprarlos y reservarlos a través de su página oficial.

Los modelos de talón abierto, sin importar la altura del tacón, tienen un costo de 1,150 euros o $23,140.53. Y los zapatos tipo mule tienen un precio de 1,050 euros, es decir, $21,128.31.

Sin embargo, el costo final puede variar por factores como el envío, impuestos y cargos adicionales aplicados en cada país. ¿Cuáles fueron tus favoritos?

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