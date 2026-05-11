El Tecate Emblema se ha convertido en mucho más que un festival de música: es un espacio donde el estilo se vuelve parte del espectáculo. Entre escenarios y sets, los looks terminan contando su propia historia.

Este 2026 no es la excepción. La conversación no solo está en el line up, sino en qué vas a usar y cómo lo vas a interpretar. Porque sí, el outfit también define la experiencia.

En ese universo, propuestas como la de SHEIN llegan para poner sobre la mesa las tendencias que dominarán la temporada de festivales, con estilos pensados para distintas personalidades y moods.

Los looks de SHEIN que marcarán el Tecate Emblema 2026

Entre las apuestas clave está el Festival Bohemio, con siluetas fluidas, vestidos ligeros, kimonos y detalles como crochet, encaje o flecos que construyen un look relajado pero con intención.

Para quienes buscan algo más atrevido, el estilo Cowgirl regresa con una vibra renovada: transparencias, cortes cropped, pedrería y ese toque western que se siente más sexy que nunca.

Desde el look bohemio hasta el cowgirl. Foto: Cortesía SHEIN

También aparece el Glam Retro, donde la inspiración vintage se mezcla con elementos actuales como lentejuelas, satén y estructuras con hombreras, logrando outfits más sofisticados sin perder frescura.

Y para quienes prefieren lo experimental, el Desert Rave apuesta por lo futurista: tonos neón, acabados metálicos y materiales tipo fishnet que no pasan desapercibidos.

¿Glam retro o desert rave? Foto: Cortesía SHEIN

Cada uno de estos estilos refleja algo claro: en los festivales, vestirse también es una forma de expresión.

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Diviértete en las activaciones de SHEIN durante el festival

Durante el festival, SHEIN también apostará por llevar la moda a la acción con dinámicas pensadas para que los asistentes se involucren y jueguen con su estilo.

Por un lado, el reto de Tendencias pondrá a prueba el ojo fashion de los participantes: cada persona deberá armar un outfit completo a partir de una tendencia asignada según sus propias búsquedas dentro de la app. La clave estará en interpretar correctamente el estilo y ser el primero en lograrlo.

A esto se suma el Claw Festival, una dinámica que mezcla redes sociales y premios. Quienes suban contenido desde el stand o los 'photo opportunities' utilizando el hashtag #SHEINFestivalFit podrán acceder a una garra con dos intentos para atrapar esferas con sorpresas. Incluso, algunas de estas fotos podrán proyectarse en las pantallas del espacio, convirtiendo el momento en parte del show.

Y para quienes quieran llevar su look más allá, estará la Glam Station, donde los afortunados podrán intervenir su estilo en tiempo real con detalles como mechones de colores en tendencia, elevando su outfit a otro nivel y llevándolo completamente al mood festival.

SHEIN y De Última te regalan un abono doble

En De Última tenemos dos abonos dobles para el Tecate Emblema 2026, y esta vez la dinámica gira alrededor de lo más importante del festival: tu look. Para participar:

Sigue las cuentas de Instagram de SHEIN México: @shein_mex y De Última: @deultima.

Envíanos un DM a De Última (@deultima) contándonos qué outfit usarías para el festival. Puedes basarte en las tendencias: Festival Bohemio, Cowgirl, Glam Retro y Desert Rave.

Menciona a los tres artistas que quieres ver en el Tecate Emblema 2026.

Adjunta captura comprobando que sigues ambas cuentas.

Y listo, ya estás participando.

¿Hasta cuándo puedes participar?

Tienes hasta el miércoles 13 de mayo para participar. El jueves 14 de mayo nos comunicaremos con las personas afortunadas.

El Tecate Emblema 2026 se celebrará el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Hoy, elegir un outfit para un festival es casi tan importante como elegir a qué artista ver. Es parte del ritual: imaginarlo, armarlo y, finalmente, llevarlo. Así que si ya tienes en mente ese look que podría robarse todas las miradas… este puede ser el momento perfecto para estrenarlo en el Tecate Emblema.

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