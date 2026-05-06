La conversación entre moda y deporte sigue evolucionando, y ahora suma un nombre clave: Alysa Liu. La patinadora artística estadounidense, reconocida por su irrupción temprana en la élite olímpica, ha sido anunciada como nueva embajadora global de Louis Vuitton, consolidando su presencia más allá de las pistas de hielo.

El nombramiento no llega por casualidad. En los últimos años, las grandes casas de moda han volteado a ver a atletas que no solo destacan por su disciplina, sino también por la narrativa que construyen fuera de la competencia. Liu encaja en ese perfil: una figura joven, auténtica y con una identidad clara que conecta con nuevas generaciones.

Nacida en California, Liu se convirtió en una de las promesas más sólidas del patinaje artístico desde muy joven. Su carrera ha estado marcada por récords, títulos nacionales y una técnica que la colocó rápidamente en el radar internacional.

Pero más allá de sus logros deportivos, lo que ha definido su camino es su autenticidad: una atleta que ha sabido construir su propia voz dentro y fuera del hielo. Ese mismo enfoque se refleja en su estilo personal, donde la naturalidad juega un papel clave.

Su estilo: natural, consistente y sin artificios

Su estilo también se define desde el beauty look, donde el cabello juega un papel central. Alysa Liu ha convertido su melena en una extensión de su identidad: un corte con flequillo recto y capas suaves, acompañado de mechones en tonos castaños y rubios que crean ese efecto “halo” que ya es su firma.

Lejos de ser solo una elección estética, este estilo tiene una carga personal. Liu ha explicado que estas franjas —que añade progresivamente— funcionan como una especie de “anillos del tiempo”, marcando etapas de su vida y carrera . El resultado es un look que se siente auténtico, ligeramente rebelde y completamente alineado con su personalidad. Es una forma de presentarse que conecta con una generación que busca verse reflejada en figuras reales, sin construcciones excesivas.

De medallista olímpica a embajadora de moda. Foto: Instagram @louisvuitton

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Alysa Liu en la Met Gala 2026

Su presencia en la Met Gala 2026 terminó de consolidar ese cruce entre moda y deporte. Para la alfombra más importante del año, Alysa Liu eligió un vestido rojo strapless de silueta estructurada, con una falda de gran volumen y capas que aportaban movimiento, alineándose con el código de vestimenta de la noche: “La moda es arte”.

El contraste fue clave. Mientras el vestido apostaba por el dramatismo y la construcción, su beauty look se mantuvo fiel a su esencia: cabello suelto con flequillo y maquillaje natural. Un equilibrio que hoy define muchas de las propuestas más relevantes en la industria.

Louis Vuitton y la nueva cara del lujo

La elección de Liu como embajadora global también habla del momento que vive Louis Vuitton. La maison francesa ha apostado por figuras que trascienden su disciplina y representan una visión contemporánea del lujo, donde la autenticidad pesa tanto como la estética.

En este contexto, el deporte se ha convertido en uno de los territorios más influyentes para la moda. Los atletas aportan historias reales de esfuerzo, resiliencia y evolución, elementos que hoy resultan clave para conectar con nuevas audiencias.

Con esta alianza, Alysa Liu inicia una nueva etapa que la llevará a formar parte de campañas, eventos y proyectos especiales de Louis Vuitton. Un movimiento que confirma que el lujo ya no solo se define en las pasarelas, sino también en las historias que hay detrás de cada figura.

Alysa Liu ahora no solo brilla en el deporte, también en la moda. Foto: Instagram @louisvuitton

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