Mango es una de las firmas españolas más reconocidas de la industria de la moda. Aunque muchas personas la relacionan únicamente con básicos elegantes y prendas minimalistas, la realidad es que la marca lleva más de 40 años construyendo un universo mucho más amplio que combina tendencias, calidad y una estética mediterránea muy definida.

Fundada en Barcelona en 1984 por Isak Andic, Mango nació con el objetivo de crear moda accesible con un enfoque sofisticado y contemporáneo. Desde entonces, la firma ha expandido su presencia a más de 120 mercados alrededor del mundo y actualmente cuenta con miles de puntos de venta físicos y digitales.

Más de 40 años creando moda. Foto: Mango

El ADN de Mango: minimalismo mediterráneo y lujo accesible

Una de las razones por las que Mango logró diferenciarse dentro del fast fashion fue su identidad visual mucho más limpia y elegante. La firma suele apostar por prendas atemporales, siluetas relajadas y colores neutros como blanco, negro, beige, gris y tonos tierra. Aunque sigue tendencias, normalmente lo hace desde una interpretación más sofisticada y fácil de usar en el día a día.

Blazers oversized, vestidos satinados, pantalones wide leg, prendas de lino y tailoring relajado forman parte constante de sus colecciones. En los últimos años, incluso se convirtió en una de las marcas favoritas entre quienes buscan recrear la estética “quiet luxury” sin gastar cifras de lujo.

¿Qué puedes encontrar en Mango?

Actualmente, Mango cuenta con distintas líneas enfocadas en diferentes públicos y estilos de vida.

Mujer: la línea más icónica de la firma

La línea femenina existe desde la fundación de la marca en 1984 y sigue siendo el corazón de Mango. Reconocida por combinar tendencias con básicos elegantes, ofrece prendas pensadas tanto para ocasiones especiales como para looks cotidianos.

La línea para las mujeres, reconocida por sus prendas femeninas y de calidad a precios accesibles. Foto: Mango

La marca ha trabajado con figuras como Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Kate Moss, además de influencers europeas que reforzaron su estética sofisticada y effortless. Actualmente, la línea femenina tiene presencia en más de 120 mercados y más de 2,470 puntos de venta.

Mango Man: moda masculina contemporánea

Mango Man nació en 2008 con una propuesta enfocada en tailoring relajado, streetwear sofisticado y básicos funcionales. La línea masculina evolucionó rápidamente hacia una estética mucho más moderna, integrando prendas técnicas, sastrería suave y piezas inspiradas en el estilo mediterráneo contemporáneo.

Mango Man acompaña al hombre contemporáneo en los continuos retos del día a día. Foto: Mango

A lo largo de los años, Mango Man colaboró con figuras como Zinedine Zidane, Antoine Griezmann y el actor Adrien Brody.

Mango Kids: moda funcional para niños

La línea infantil fue lanzada en 2013 y ofrece ropa para niñas y niños desde recién nacidos hasta los 12 años. Mango Kids mezcla comodidad, funcionalidad y tendencias en prendas diseñadas para el día a día, vacaciones y eventos especiales. Actualmente tiene presencia en más de 80 mercados físicos.

Comodidad, funcionalidad y tendencia conectan de forma natural en Mango Kids. Foto: Mango

Mango Teen: la apuesta para adolescentes

Aunque comenzó oficialmente en 2021, Mango Teen se ha convertido rápidamente en una de las divisiones con mayor crecimiento de la firma. La línea está dirigida a adolescentes mayores de 12 años y apuesta por tendencias virales, prendas casuales y estética Gen Z.

En un momento de una trascendencia vital única, Mango Teen inspira a los adolescentes a crear un estilo propio. Foto: Mango

Además, cuenta con su propio grupo de creadores digitales llamado #MangoTribe.

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Las colecciones premium de Mango: Capsule y Selection

Además de sus líneas principales, Mango también lanza colecciones mucho más elevadas enfocadas en materiales premium y diseño sofisticado.

Capsule

La colección Capsule está enfocada principalmente en ropa de eventos y ocasiones especiales para mujer. Aquí aparecen vestidos mucho más elaborados, drapeados, lentejuelas, transparencias y siluetas elegantes que buscan competir visualmente con marcas premium, pero manteniendo precios más accesibles.

La colección capsule. Foto: Mango

Selection

Por otro lado, Selection apuesta por prendas de mayor calidad y acabados mucho más cuidados. La colección suele incluir abrigos de lana, tailoring estructurado, vestidos minimalistas y básicos elevados confeccionados con materiales premium. Es una de las líneas más cercanas al concepto de “lujo silencioso” dentro de Mango.

Una de las favoritas, la colección selection. Foto: Mango

Fashion news: Hailey Bieber y el universo Mango

En los últimos años, Mango también reforzó su presencia dentro del mundo celebrity y del street style. Una de las figuras que más conectan con la estética actual de la firma es Hailey Bieber, especialmente por su estilo minimalista y relajado.

Este mes, la marca incluso lanzó colecciones inspiradas en algunos de los códigos fashionistas que definen el guardarropa de Hailey: microshorts, crop tops, blazers oversized y minivestidos con una mezcla entre minimalismo y streetwear refinado.

Hailey Bieber es su nueva embajadora. Foto: Mango

La propuesta también incorporó detalles en rojo y azul vibrante, alineándose con las tendencias sporty y effortless que dominan actualmente el street style internacional.

Después de más de cuatro décadas en la industria, Mango continúa posicionándose como una de las firmas españolas más influyentes gracias a su capacidad para equilibrar tendencias, básicos sofisticados y una estética mediterránea que sigue conectando con nuevas generaciones.

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