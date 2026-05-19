La policía catalana detuvo a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024.

La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, dio varios giros hasta la detención de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.

Tras su arresto, el hijo del empresario, de 45 años, fue conducido desde comisaría para declarar ante la magistrada en los juzgados de Martorell, adonde llegó pasado el mediodía esposado y custodiado por la policía, constataron periodistas de la AFP.

Lee también ¿Quién era Isak Andic?; el dueño de marca de ropa Mango que murió en accidente de montaña

La causa, de momento, está declarada secreta, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento "absoluto" de la inocencia de Jonathan Andic y aseguraron que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él".

En este sentido, se mostraron "seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará", y pidieron que "se respete el principio de presunción de inocencia".

Lee también LVMH venderá la marca de moda Marc Jacobs

Isak Andic, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Tenía 71 años.

Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era la única persona que lo acompañaba en aquel paseo.

La firma de moda española ha decidido donar equipos de cubrebocas para los hospitales de su país. Foto: Cortesía

Giro en la investigación

Investigada inicialmente como un accidente, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla y añadir más pesquisas.

El diario La Vanguardia, que adelantó este martes la detención, informó entonces que la policía estaba investigando el teléfono celular del hijo, quien habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones como testigo.

Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido.

Lee también Entre historia y moda, Guess celebra 20 años en México

De acuerdo con El País, la golfista Estefanía Knuth, pareja de Isac Andic en el momento del accidente, había indicado que él y su hijo mayor habían atravesado épocas de mala relación, pero sin apuntar en ningún momento a la tesis de un presunto homicidio.

Tras la muerte de Andic, Knuth y los tres hijos del empresario mantuvieron una disputa por la herencia, que se saldó con un principio de acuerdo tras complejas negociaciones, informó el mismo diario.

Actualmente, Jonathan es vicepresidente del Consejo de administración de Mango, de quien la empresa destaca en su web que "inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005".

En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero poco después su padre retomó las riendas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc